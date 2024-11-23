上班7天變股東　陸OL慘背鍋債務「入職簽約時老闆特別急」　

記者黃翊婷／綜合報導

中國河南省鄭州市一名劉姓女子控訴，她在當地一間公司上班，僅工作7天就莫名變成股東，後來公司出現財務危機註銷，自己卻被客戶一狀告上法院，經法院審理認定她持股3％，應賠償人民幣6000元，讓她感到很無奈。

▲劉女聲稱自己莫名成為公司股東，還因此挨告。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

根據陸媒《都市頻道》報導，劉女日前出面控訴，自己僅上班7天就莫名變成公司股東，2020年4月間她應徵某公司獲得工作機會，老闆要求簽署入職合約，但當下老闆一直催促說還有其他事情要忙，特別著急，沒有仔細讓她看合約內容；去年9月公司註銷之後，她卻突然收到法院通知，原來是被公司的客戶提告了。

劉女無奈表示，自己沒有出過半毛錢，也不清楚是怎麼變成公司的股東，但法院認定她持股3％，應當賠償人民幣6000元（大約新台幣2.6萬元），「我就感覺是不是成為那個背鍋的了？」開庭時她曾當場提出質疑，老闆說會承擔全部責任，現在卻神隱拒接電話，影片中她也直接公布了公司名稱。

消息傳開之後掀起中國網友熱議，大家紛紛在相關報導底下留言表示誇張，「知道現在為什麼大家都在沒遇到合適的公司時，寧願不上班的心態了吧」、「這件事情提醒大家，簽署任何合約之前都應該仔細審查內容」。不過，也有部分網友質疑劉女的說法，認為公司給3％股份，是否是在簽合約時就談好了，「要是（想）陰妳，那就不是3％的事了。」