整路血水！河南狗販將「2000隻犬貓」塞雞籠…冰櫃放剝皮屍體

記者廖翊慈／綜合報導

河南信陽一群志工近日攔截一輛滲出血水的狗販貨車，將帆布掀開後，發現整車載滿了用雞籠裝的犬貓。一名志工表示，「當時下著雨，雨水混著血水，從下坡一直流了幾百公尺，整條路都是紅的，非常驚悚，初估車上載了500多隻犬貓，都是準備被屠殺的。」

據《大象新聞》報導，該名志工表示，「雞籠大約30公分高，非常狹小，裡面塞了很多犬貓，其中甚至有德牧，也有很多隻紅貴賓，還有兩個超大冰櫃，裡面放滿了各種剝好皮的犬貓屍體。」另一名志工認為，雞籠中的品種犬，有非常高的機率，是狗販偷來的。

▲ 遭志工攔截的貨車。（圖／翻攝自微博）

該群志工團隊已將整車犬貓救下，並發現一處屠宰場，裡面共計有2000多隻貓咪，及200多隻狗狗。一名志工表示，「目前團隊租下一個倉庫，將救下的犬貓安置，並將雞籠換成合適的寵物籠。」

志工團隊指出，「被救出的犬貓至少四天四夜沒進食了，身上都有濃濃的血腥味，其中有近200隻貓咪，在雞籠裡就死亡了，警方跟獸醫團隊也到場釐清狀況，並展開救治，還有不少民眾前來尋找，是否有自己走失的毛孩。」

▲ 被志工們救下的犬貓。（圖／翻攝自微博）

一位志工將犬貓屠宰場產業鏈歸納為三環，「『抓貓、運貓、吃貓』，沒有主人在身邊的貓，會被伺機抓走，送到鄉下隱蔽的囤貓點，然後運到廣東和廣西等地，一旦被抓，貓的生命不會超過3天，狗也是一樣的。」

志工說到，「很多消費者並不知情，有的餐廳會把貓的四肢和頭部砍掉，用來冒充兔肉，有的甚至用來冒充大雞腿，還有一些肉食加工廠，加大量添加劑做成肉製品，在當地，貓肉以一斤4塊5賣出（人民幣，下同），但市場上，羊肉一斤30塊，一隻貓體重七八斤，去皮完大概四五斤肉，用貓肉冒充羊肉豬肉，中間的差值全是利潤。」

報導指出，暴利之下，販賣、食用寵物貓狗的黑產業鏈日益猖獗。中國法律中規定，禁止屠宰、經營、運送沒有經過檢疫檢驗的動物，犬貓正是這樣的動物，而中國至今沒有對食用貓肉、狗肉做出相關的檢疫標準。