嘉義縣福利社區化成果展　展現社區活力與服務動能

▲ 嘉義縣福利社區化成果展 35社區熱情展示年度成果 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣政府舉辦113年度福利社區化成果展發表會。每年度的成果發表會是各個社區最期盼的重頭戲，今年共有35個社區發展協會帶來精彩的動態表演節目以及成果展示攤位。縣長翁章梁特地到場為社區夥伴加油打氣。

翁章梁說，嘉義縣有362個社區，自97年起委託社團法人嘉義縣福利社區化推動協會共同輔導社區，協助社區成長，迄今已輔導142個社區，其中28個社區取得金卓越社區選拔，感謝社團法人嘉義縣福利社區化推動協會與社會局充分合作、公私協力，陪伴社區成長，使社區具有承接福利服務的能力

「謝謝所有社區夥伴的投入與努力！」翁章梁說，社區是民眾生活的地方，為讓各項福利服務及照顧就近由社區提供，並因應民眾需求來規劃，每年縣府都大力推動福利社區化，鼓勵社區辦理各項福利活動，如巷弄長照C、老人食堂、兒少及家庭社區支持服務方案(守護家庭小衛星) 、臺灣夢兒少社區陪伴扎根計畫、性別暴力社區初級預防推廣計畫等。

社團法人福利社區化推動協會理事長張榮祿表示，每年度的成果發表會是年底的壓軸好戲，當天的動態表演，各個社區都拿出壓箱寶，舞台上不論是長輩或是小朋友，說學逗唱樣樣精通，並且都精心打扮、粉墨登場，透過舞蹈、舞獅、太鼓表演等展演這一年的成果，節目豐富多元，讓在場民眾感受到社區的熱情與活力，更藉此希望讓更多民眾投入社區發展及社區服務的行列。

除台上的動態表演，台下的靜態展示攤位也是精彩無比，展現了長輩及小朋友平時親手製作的畫作、勞作、社區特色產品等等，讓大家更加認識不同社區的特色。縣長也特別肯定各社區為社區發展的付出，社區幹部及志工皆為無給職，但得到的成就感及滿足感是無價的。

透過福利社區化的擾動，讓社區發展協會更能學習如何連結資源，向公部門及非營利組織申請經費，執行計畫以解決社區的問題。透過一年一度的成果發表活動，除了增進各社區間的交流互動，認識更多元的社區方案，也創造了社區夥伴們的表演舞台。