嘉義縣烘焙衛生輔導　21家業者60件餡料及成品通過檢驗

▲打造優質烘焙食安品質！嘉義縣推衛生輔導計畫 21家烘焙業者表現亮眼 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣推動「尚夯ㄟ餅龍抵嘉」的烘焙食品衛生輔導計畫，鼓勵30家業者加入，21家業者透過輔導、訓練以及專家實地評核三大步驟，成功通過衛生評核，全面提升衛生管理制度，打造出優質的烘焙食品，相關業者名單將公佈於嘉義縣衛生局及文化觀光局網站，供民眾查詢。

本計畫的輔導內容包括落實GHP、食品業者登錄、產品責任險等項目，為確保業者實際運用衛生管理措施，抽驗60件餡料及成品進行檢驗，合格率達100%。

此外，衛生局還舉辦衛生講習，並邀請專家學者進行實地評核，透過輔導、訓練與評核三階段的嚴格考驗，最終通過評核的業者也受邀參加「嘉遊好廚房-山海商圈聯盟餐飲業衛生評核」及「尚夯ㄟ餅龍抵嘉」成果記者會，設攤展示相關烘焙產品，打造優質的烘焙食品安全品質，推動地方美食文化發展，並為業者的產品行銷帶來正向效益。

衛生局也製作「烘焙食品5要聰明選」宣導圖卡，提醒消費者在購買時要特別留意：一、選擇可靠的商家；二、查看食品標示；三、選擇新鮮產品；四、注意保存條件；五、食用前檢查食品外觀和氣味；這一系列措施，藉由產官學三方合作，共同守護食品衛生，確保消費者的飲食健康與安全。

衛生局長趙紋華表示，嘉義縣致力於推動優質烘焙食品，並透過各界的合作，提升業者的衛生管理水準，並讚賞業者的堅持和用心，積極為食安把關，提升產品品質，呼籲業者持續落實食品安全，共同營造健康、安全的食品環境。