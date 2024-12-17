尹錫悅「拒收」法庭文件！　南韓憲裁：7天以內必須交出答辯狀

▲大韓民國憲法裁判所。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

南韓總統尹錫悅3日晚間緊急發布戒嚴，派遣軍警封鎖國會、強闖中選會，涉嫌主導內亂罪，14日被國會以204張贊成票通過彈劾，全案送交憲法裁判所（憲法法庭）審理。如今，南韓憲法裁判所表示，昨（16）日已向尹錫悅送出彈劾審判議決書，要求尹錫悅必須在7天以內交出答辯狀，不過目前尹錫悅仍未完成簽收。

根據《韓聯社》，南韓憲法裁判所法官金炯枓今（17）日上午通勤時，向現場採訪記者表示，在通知尹錫悅已送達彈劾審判議決書時，內文還要求尹錫悅必須在規定期限內遞出答辯狀，「昨天（16日）上午已經發送通知」。

依照規定，在彈劾審判議決書送達尹錫悅處所後，從該日起的7天以內，尹錫悅必須遞交答辯狀。假設16日議決書送達尹錫悅處所，尹錫悅必須在23日以前交出答辯狀。否則，一旦議決書送達時間發生延誤，則尹錫悅遞交答辯狀的期限將會往後延。

只有尹錫悅遞交答辯狀、答辯狀成功送抵憲法裁判所，憲法裁判所才能將國會所通過的彈劾訴追議決書，和尹錫悅所遞出的答辯狀進行比對，並以兩份資料為基礎，全面檢討兩造的主張。

最新消息，目前尹錫悅仍拒絕簽收憲法裁判所寄發的文件。

▲南韓憲法裁判所6名現任法官，從左上（順時針）依序為鄭亨植、文炯培、金福馨、李美善、鄭貞美、金炯枓。（圖／達志影像）

南韓法律界人士17日解釋，彈劾審判所遵循的刑事訴訟法，在原則上採取「到達主義」。所謂「到達主義」，即以文書到達時效為原則，以發信或其他情形生效為例外，指意思表示於其到達相對人之處時，才發生效力。

依法規定，南韓憲法裁判所以9名法官組成，然而因所長李悰錫、法官李榮真、法官金基潁10月17日期滿卸任，使目前憲法裁判所只剩下6名法官，分別為鄭亨植、文炯培（現代理所長）、金福馨、李美善、鄭貞美、金炯枓。

不過，隨著文炯培、李美善即將於明年4月結束任期，外界相當擔憂總統尹錫悅彈劾案是否能在明年4月以前完成辯論與審理、裁決。對此，金炯枓回道，「要做過以後才能知道（是否能在明年4月以前完成裁決）。」

另外，憲法裁判所也表示，彈劾審判辯論過程並不會對外直播。