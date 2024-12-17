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駐聖保羅僑務秘書不當追求、強抱下屬　監院全票通過彈劾

▲▼監察院,監院,國家人權委員會,彈劾,糾正案,行政機關,國定古蹟,原台北州廳,森山松之助。（圖／記者李毓康攝）

▲監察院。（圖／記者李毓康攝）

記者杜冠霖／台北報導

監察院今（17日）新聞稿指出，前僑委會駐聖保羅辦事處任一等僑務秘書張希賢任職期間，利用公務上之權勢及機會，對部屬有過度追求等性騷擾行為，令被害人感到不舒服，亦逾越職務監督關係與分際，核其行為不僅侵害被害人人格尊嚴，並嚴重影響政府及駐外僑務人員之聲譽及形象。監察院審查委員全數審查通過監察委員王美玉、紀惠容、王幼玲提案，移送懲戒法院審理。

彈劾案文指出，張希賢於乙女未抵任前，向該駐處同仁提及有關乙女私生活不檢點、與會內已婚男性長官過從甚密等不實且負面評論；復於乙女初抵任時暫居在旅館期間，數次試圖擁抱乙女，又於112年1月至6月間，在乙女已多次表示拒絕追求下，仍利用公務上之機會及權勢，不當追求乙女並對他人訛稱其與乙女有交往關係。

彈劾文強調，張希賢亦屢以駐外人員保防需求或維護乙女安全為名，實則係為掌控、刺探乙女行蹤與隱私，甚至向乙女傳送占有慾、吃醋之言詞，令乙女感到害怕、生氣、覺得被冒犯，造成敵意性、脅迫性、冒犯性之工作環境，且被彈劾人為追求乙女，竟逾越職務監督分際，替乙女處理公務。

監察院表示，本案經僑委會性騷擾防治、申訴及調查小組認定被彈劾人性騷擾事件成立，並指出被彈劾人就情感上對乙女之互動關係，已影響當事人彼此間應有合理之職務監督；公務人員保障暨培訓委員會亦駁回其提起之復審。監察院經調查有關僑委會及乙女提供之物證資料與證人訪談紀錄，足認被彈劾人對乙女有性騷擾行為。

監察院認為，核其行為不僅侵犯乙女人格尊嚴，並嚴重影響駐外人員之聲譽及形象，有違公務員服務法第6條、第7條之規定，情節重大，有公務員懲戒法第2條之違法失職行為，而有懲戒之必要，爰依憲法第97條第2項及監察法第6條等規定提案彈劾，移送懲戒法院審理。
 

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