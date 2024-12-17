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台南崑山中學新任校長就職　引領學校邁向國際教育新格局

▲台南市崑山高中16日舉行簡單而隆重的新任校長就職晚宴，由邱丰裔正式出任第十屆校長。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市崑山高中16日舉行簡單而隆重的新任校長就職晚宴，由邱丰裔正式出任第十屆校長。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市崑山高中16日舉行簡單而隆重的新任校長就職晚宴，由邱丰裔正式出任第十屆校長，邱校長將以其超過20年的國際教育經驗為基礎，帶領崑山高中打造嶄新的全球化學習環境。

典禮由崑山中學董事長吳政翰主持，執行長王華勇、榮譽董事長同時也是崑山前任校長戴謙，以及眾多教育界先進，並邀請國教署陳錫鴻簡任視察祝福學校在逆境中轉型行成功，各界貴賓等都親臨現場祝賀，一同見證崑山中學這個重要時刻。

崑山中學創校至今已逾一甲子，歷經創校的艱辛與風雨，乃至茁壯，不只春風化雨無數英才，亦曾是超過五千人的全台南第二大校。近年來，在面臨少子化的困境下，吳政翰董事長獨具慧眼，籌劃崑中轉型，以進入國際化、雙語教學及IB國際文憑為目標，希望成立臺南府城第一所IB World School。因此，特邀約威爾森文教機構王華勇執行長、六順預防醫學機構王新民院長、台南市幼兒教育發展協會林宏奇理事長、元大教育機構林淑敏董事及等社會賢達共同加入，組成崑中轉型的強力後盾。

轉型期間的崑山中學百廢待舉，幸得前副市長戴謙、李俊欽及林央央等三位前校長卓越的帶領，將學校有計畫地成功轉型為國際學校。此刻，由富涵國際視野及教育熱忱的新任校長邱丰裔接續崑山的校務，可謂強棒一棒接一棒，肯定能為崑山中學的國際教育注入新血並帶來新的氣象。

邱丰裔校長多年深耕國際教育，擁有與世界多國頂尖教育機構合作的豐富經歷，包括美國、加拿大、英國、芬蘭、法國、德國、日本、新加坡、泰國、菲律賓、澳洲及紐西蘭等地，並深諳國際學校師資培訓、教學以及評量的運作模式，無論是國際學術交流、寒暑期研習營、志工服務，還是全球性的學術競賽等，都累積了深厚的人脈與資源。邱丰裔校長表示：「崑山中學擁有無限潛力，我將繼往開來、竭盡全力結合這些豐沛的國際資源，為崑山的學生開啟通往世界一流學府的寬闊道路。」

▲台南市崑山高中16日舉行簡單而隆重的新任校長就職晚宴，由邱丰裔正式出任第十屆校長。（圖／記者林東良翻攝，下同）

邱丰裔校長雖甫上任，但已馬不停蹄的積極推動數項重大國際化計畫，包括申請IB國際文憑認證、增聘專業外籍教師、拜訪國外夥伴學校進行師生交流，並與美國箴言高中簽訂合作協議，為學生提供更多元化的升學選擇和學習機會。同時，學校也加入國際知名環保組織TAG，與全球170個會員國家的學校共同推動環保行動及氣候倡議課程，讓學生在學校的學習之外，還能透過實際行動方案，在國際舞台上發揮影響力，成為具備全球競爭力的世界公民。

董事長吳政翰帶來董事會的支持並強調：「崑山中學往國際級的學校邁進是重要的學校願景，董事會對於邱校長所擘畫的校務發展計畫深具信心，並將給予最大的支持。」榮譽董事長戴謙博士也在致詞中表示：「非常開心邱校長加入崑山中學大家庭，帶領團隊再創榮景，相信他豐沛的國際人脈與教育專業將為學校帶來新的格局與高度。」

邱丰裔校長強調，他將以「以終為始」的精神為指引，以明確的教育目標為方針，按部就班，逐步培養崑山的學生能具備全球視野、創新思維與卓越學術能力。他期許崑山中學成為一所真正與世界接軌的卓越學府，讓每一位學生都能在崑山得到造就，開啟通往未來的無限可能。

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