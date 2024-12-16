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ADHD青少年易遭霸凌！　研究員過來人自曝「顯眼包」

國衛院研究發現ADHD患者更易遭受霸凌，而其中的研究員林峻吉本身就是ADHD過來人，他也分享了自己童年求學時的經歷。示意圖，（photo-ac）

▲國衛院研究發現ADHD患者更易遭受霸凌，而其中的研究員林峻吉本身就是ADHD過來人，他也分享了自己童年求學時的經歷。（示意圖／photo-ac）

圖文／鏡週刊

繼勞動部的霸凌輕生案爆發後，各界也紛紛開始嚴正看待霸凌一事。根據國家衛生研究院最新研究，兒童時期被診斷為注意力不足過動症（ADHD）的個案，在青春期遭受霸凌的風險是一般人的1.52倍。該研究的參與者之一、國衛院博士後研究員林峻吉，本身就是兒時確診ADHD的案例。他不僅透過個人成長歷程分享這一群體面臨的挑戰，也呼籲社會展現更多同理心、包容和尊重。

林峻吉指出，ADHD的孩子因活潑、外向的行為特徵常成為眾人目光焦點，容易被誤解為「不乖」或「愛搗亂」。即使他的數學成績優異，但國中時某些科目不理想，再加上性格外放，曾被科任老師在課堂中貶低，甚至在交換改考卷時公然侮辱：「你的不用跟別人交換，成績那麼爛，你就不要浪費別人的筆水」這些經歷反映出校園教育對ADHD認知的不足，進而可能助長霸凌現象。

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林峻吉分享道：「ADHD的孩子，因為他們的行為特徵很鮮明，可能特別容易引起注意，因此被排擠或歧視的機率更高。」但他也慶幸在求學過程中，同儕對他大多展現包容與支持。

林峻吉進一步點出，數位原生世代的ADHD青少年，因網路無所不在的特性，可能承受更大的心理壓力。他表示，匿名的網路世界似乎給人掩蓋身份的機會，但ADHD的特性往往難以隱藏，即便在網路上發表匿名言論，也容易被辨識。他以個人經驗為例：「我可以不看手機，但現在的青少年很難離開網路，他們可能隨時隨地都面臨網路攻擊。」

對於網路霸凌，他認為這是現實霸凌的延伸，且在24小時、全年無休的網路環境下，問題可能更加放大。

回憶成長歷程，林峻吉坦言，自己的運氣很好，遇到了一些支持他的同學和老師，讓他能在正規教育體制中成長。但他也強調，不是每位ADHD患者都能獲得如此幸運的支持。他呼籲家長、教師和社會大眾應更多關注ADHD青少年的內在需求，並建立更完善的支持體系，「社會在努力成長，我們自己也要努力，就算我們是負重前行，但依然能走出屬於我們的歲月靜好。」

社會不僅應為ADHD青少年創造更多理解與包容的環境，也需透過教育與政策，減少霸凌問題的發生，讓每個孩子都能在安全與尊重中成長茁壯。

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