文化部前部長遭控霸凌　李遠改口「可匿名申訴」：要強調具體事實

▲文化部長李遠再次說明霸凌案處理情況，強調可匿名申訴，只要有具體事實。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

文化部傳出霸凌案，包括前部長史哲等遭指對部屬嚴苛、謾罵等，現任文化部長李遠在上周表示，鼓勵同仁「具名檢舉」，不過今（16日）立委羅廷瑋再度指出，要求「具名」這說法「傷透大家的心」；而李遠重新說明，只是不希望用八卦謠言的方式來討論，現在也接受匿名申訴，但要強調具體事實，他也透露文化部處理霸凌事件非常明快，相關人員即刻居家辦公、展開調查。

立委羅廷瑋先前爆料，接獲文化部公務員陳情信，指出內部職場霸凌情況，當時文化部長李遠公開表示，鼓勵同仁「具名檢舉」。不過今（16日）立法院召開教育及文化委員會，審查文化部相關預算案，羅廷瑋再度提及霸凌案件，表示李遠雖然現在表態接受匿名申訴，但當時對媒體說要求「具名檢舉」時，簡直傷透大家的心，很多人都受傷了。

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羅廷瑋說明，很多人不相信內部檢舉制度的處理流程，擔心調查小組當中也有同夥勾結、官官相護，害怕具名檢舉後，未來還繼續在公務體系會被挾怨報復。

李遠回應，很感謝再次提出此事件，讓他能重新說明，他表示當時只是擔心網路匿名投訴說一大堆不具體、沒憑據的事情，會影響文化部的工作運作，因此他更正說法，強調的是「要提出具體事實」，現在當然接受匿名檢舉申訴，也會有3人來篩選，他個人也堅決不忍受職場霸凌，不接受勾結、包庇。

李遠也表示，霸凌案他都有在了解，文化部的處理也很明快，都是馬上展開調查，相關人員也隨即居家工作接受調查等，希望大家要有信心。

羅廷瑋則提出，文化部114年度預算中的「一般行政」應部分凍結，待文化部將霸凌案等事件調查清楚、處理妥當、提出書面報告後，再進行解凍。李遠表示，由於行政預算中包括人事費用，不能因為一個霸凌案影響其他同仁權益。後續其他委員討論共識後，決議一般行政預算共5億7860萬7千元，扣除人事費用後先凍結500萬，待文化部提出書面報告再行解凍。