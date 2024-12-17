乘客「鬥毆互咬」畫面曝！空姐制止無用　飛機迫降延誤4小時

▲英國廉航Jet2航空發生機上衝突事件導致班機中途迫降。（圖／翻攝自TikTok）



記者張方瑀／綜合報導

英國廉航Jet2航空日前發生一起機上衝突事件，有兩名乘客在飛行途中大打出手，甚至用頭猛撞、互咬，導致班機必須緊急改降，全數乘客的行程被迫延誤。

根據《紐約郵報》報導，這架Jet2航空（Jet2 Airline）的班機原訂從土耳其安塔利亞（Antalya）飛往英國里茲（Leeds），沒想到飛行途中居然有2名乘客不知為何突然大打出手。

從TikTok曝光的影片可以看到，有一名穿條紋襯衫的男子被一名穿深色襯衫的男子壓制，而飛機走道上的其他乘客則大聲喊叫；接著條紋襯衫男突然用頭猛撞對方，並將他推進附近的座位，雙方隨即開始拳腳相向。

就在看似稍微平靜下來時，條紋襯衫男竟然試圖咬穿深色襯衫男的手臂，不久之後，一瓶水從飛機後方被砸向他們。這時原本一名努力分開兩人的機組人員無奈地舉起雙手，直接放棄離開；最後有另一名男子終於成功介入將兩人分開。

結果因為2名乘客的衝突，導致飛機被迫在保加利亞降落，讓這趟原本只需4小時的行程，延誤至8小時。