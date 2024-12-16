玉山攜手長庚醫院簽署永續發展合作MOU　共創永續家園

▲長庚醫院與玉山銀行簽署永續發展合作MOU(左起為台北長庚醫院黃集仁院長、林口長庚醫院陳建宗院長、玉山銀行黃男州董事長、玉山銀行張綸宇永續長)。（圖／長庚提供）

記者楊淑媛／桃園報導

玉山銀行攜手長庚紀念醫院共同推動ESG永續發展，16日共同簽署永續醫療合作備忘錄（MOU），玉山將與林口長庚醫院及台北長庚醫院共同邁向淨零轉型的目標，並提供專業且長遠的永續諮詢顧問服務，實踐環境社會共好的永續使命，共同打造臺灣醫療永續生態圈。

▲玉山攜手長庚醫院簽署永續發展合作MOU。（圖／長庚提供）

玉山銀行董事長黃男州表示，此次與長庚紀念醫院簽署合作備忘錄，除了分享玉山多年來在永續實踐的經驗外，也將攜手分享具體永續案例與最新的ESG趨勢，透過整合「玉山永續轉型平台」專業顧問團隊資源，共同規劃永續發展策略，深化雙方合作夥伴關係，與長庚紀念醫院攜手朝淨零碳排目標邁進。

林口長庚醫院陳建宗院長表示，長庚醫院自創院以來秉持「取之於社會、用之於社會、止於至善、永續經營」的理念善盡社會責任，在ESG的實踐上，除致力於發展卓越醫療促進全民健康，也積極人才培育及推動社會公益，同時推動綠色醫院以達環境永續，並期望未來透過與玉山的合作，持續拓展推動永續發展的面向；台北長庚醫院黃集仁院長也表示，期藉由本次合作，在提升醫療品質與永續經營上與玉山一起攜手向前，共創環境與社會共榮的美好家園。