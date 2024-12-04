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碳排減半feat.購碳權　日月潭偕觀旅業者推首條碳註銷遊程

▲日月潭自行車道。（圖／日月潭國家風景區管理處提供，下同）

▲日月潭自行車道。（圖／日月潭國家風景區管理處提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

日月潭國家風景區管理處為推展國際觀光與永續旅遊，與轄內觀光業者合作，開發出日月潭第一條「碳註銷」遊程，規劃以「電動輔助自行車×電動船×步道健行」等低碳模式，探索人與環境的關係，讓遊客建立永續思維並融入日常生活。

日管處指出，日月潭集集低碳二日遊行程委由台灣觀光創新協會，循「巴黎奧運模式 (ARO模式)」進行產品碳足跡計算，再由臺北城市科技大學永續觀光研究中心進行查核，遊程中儘可能減少碳排，選擇低碳排的電動船、電動輔助自行車等交通運具，結合食農教育、選擇在地食材以減少碳足跡，將每位旅客碳排放量降至45公斤，較一般自駕旅行的91公斤減少46公斤，減碳量超過50%。

▲國際黃金標準 (GS) 碳註銷證明。（圖／日月潭國家風景區管理處提供）

▲國際黃金標準 (GS) 碳註銷證明。

而遊程中所產生無法避免的碳排，則透過碳權開發商禾豐碳中和有限公司，依照碳排公噸數洽購碳權，並申請獲得國際黃金標準 (Gold Standard) 的碳註銷證明（Carbon Offset），將低碳旅遊的實踐認證化。

▲▼苔蘚生態瓶DIY、友善耕作生態種稻。（圖／日月潭國家風景區管理處提供）

▲▼苔蘚生態瓶DIY、友善耕作生態種稻。

▲日月潭低碳旅遊實踐認證化，展現永續發展意識與行動力。（圖／日月潭國家風景區管理處提供）

日管處長柯建興表示，適逢交通部觀光署於12月3、4日在台北101双融域舉辦2024觀光產業數位博覽會，提出「永續X數位」雙軸轉型的政策目標，日月潭率先響應進行遊程碳足跡計算，期望未來各地能有更多的碳註銷遊程加入，透過建立碳足跡自動追跡系統概念，未來將可提供更多元、可數據標準化的低碳遊程，並結合國際碳權交易平台，以提供客製化碳抵消方案，符合國際旅遊巿場供應鏈及企業ESG永續發展需求。

日管處也另與參加本次碳足跡計算的業者簽署「永續日月潭—低碳行程」合作備忘錄，包括日月潭戶外運動專家有限公司Onelife、遊牧咖啡、悠森境渡假村、承億文旅潭、兩腳詩集旅活學旅、集集驛站、鹿光米農場、進集的旅人、長青水草園微景觀研究所等單位，期望共同秉持永續發展初衷，在旅遊服務及銷售過程中積極減少碳排放量，並邀請踩線試遊團及現場遊客共同見證，倡議眾人開始重視旅遊商品所產生的碳排放。

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日月潭低碳旅遊認證永續發展碳註銷碳權

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