鄭姓網紅剪片造謠幼童遭性侵！教育局怒告12罪　曝驗傷單「沒傷」

記者林東良、柯沛辰／台南報導

鄭姓網紅夫妻指控自己孩子遭台南某幼兒園園長性侵，還被教育局吃案。不過，教育局16日召開記者會駁斥非事實，還有2位家長現身痛斥鄭姓網紅為了流量，擅自剪輯7名幼童與教保員互動，帶風向營造孩子遭性侵。市府指出，鄭男確實有帶孩子驗傷，但根本「沒有傷」，卻到教育局咆哮、謾罵大鬧，觸碰職員身體，還竊取查案用監視器影像，已請教育局提告12項罪名。

▲鄭姓網紅剪片造謠幼童性侵被吃案，教育局召開記者會駁斥。（圖／記者林東良翻攝）

南市教育局、2位幼兒園家長偕同律師16日共同召開記者會，指鄭姓網紅為了刷流量，惡意剪輯影片、造謠兒童遭性侵。其中一位家長憤怒表示，鄭姓民眾一直捏造不實言論，將其餘幼童及家長作為影片題材，博取網路聲量，還在幼兒園家長群組疲勞轟炸，造成其他家長困擾，有人制止還被辱罵。

▼鄭姓網紅在家長群組瘋狂轟炸，有家長制止還被打成是「網軍」。（圖／記者林東良翻攝，下同）

另一位家長也指出，鄭男偷偷錄下與他的對話，再惡意剪輯，營造他孩子有被教保員虐待情形，但事後他要求影片下架，對方就把他打成是「網軍」、「園方派來的」，還辱罵他「廢物、去死」，甚至透過群組頻頻放話，在凌晨不停騷擾、情勒所有家長，他真的是忍無可忍，才決定站出來。

教育局局長鄭新輝表示，性平、霸凌、兒虐事件零容忍是市府政策，針對事件也訂有明確的SOP處理流程。本案無論是鄭姓民眾陳情的不當管教或性侵案，都已依程序啟動並完成行政調查，過程中該民眾也請許多議員關切，教育局不可能隱匿、包庇或拖延調查結果。

▼鄭姓網紅呼籲粉絲灌爆台南市長黃偉哲臉書。（圖／翻攝自臉書粉專）

鄭新輝指出，鄭姓民眾不相信行政機關、司法機關調查，只相信自己，不斷在教育局調查過程中以非理性的言語威脅、戲謔、性騷、跟騷、攻擊女性承辦科長及同仁，甚至竊取查案用監視器影像，並將自編自導扭曲資訊的影片上傳，霸凌醜化教育局相關人員。為維護公務人員安全與尊嚴，將依法提告竊盜、恐嚇、妨礙公務等12項罪名。

教育局表示，該幼兒園已有7位家長於14日下午委由律師齊發5點聲明，要求鄭姓民眾一週內下架影片，並已提出違反個資保護法、加重誹謗等刑事追訴，今日也有2位家長出席記者會說明事件原委。至於鄭姓網紅稱自己小孩疑似遭園長性侵、下體紅腫一事，根據《自由時報》報導，南市府查無事證，鄭男雖有自行帶孩子驗傷，但驗傷單顯示沒有傷勢。

▼台南幼童性侵疑雲，市府整理並公布案發大事記。（圖／台南教育局）

▼教育局整理並公布鄭姓網紅失控行為。（圖／台南教育局）

▼YouTuber「DK」近日聯繫各方並製作影片，結果鄭姓網紅翻臉嗆「裝好心」、「對方派來的」。（圖／翻攝自IG）