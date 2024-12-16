一貫道天台山道場「素食園遊會」　六龜警防詐宣導

▲六龜警分局利用天台山道場舉辦「素食園遊會」進行打詐宣導 。（圖／六龜警分局提供）

記者陳崑福／高雄報導

六龜分局防詐宣導團，為確保轄區民眾免於被詐騙恐懼及宣導交通安全，於15日利用一貫道寶光建德神威天台山，在轄內天台山道場舉辦「素食園遊會」活動機會，到場設攤設攤辦理防詐、識詐宣導活動，吸引許多大小朋友在遊戲中學習最新防詐騙手法，收到打詐效果。

這次活動由一貫道天台山道場策劃舉辦，吸引超過100攤位、2萬多人參與，還包括馬來西亞、新加坡等國家的特色食品與產品，場面相當熱絡。而六龜分局於現場攤位擺置大型警用哈雷機車，供大小朋友騎乘拍照打卡，深受朋友們喜愛，成為本次活動亮點之一。另有「有獎徵答」遊戲與民互動，分享現行常見歹徒行騙手法，包括假投資、假檢警、假交友、假網拍、ATM解除分期付款和猜猜我是誰等詐騙集團的手段和話術讓民眾理解。

六龜分局長郭子弘表示，為讓民眾擁有識詐知能，阻絕詐騙集團行騙猖獗刻不容緩，將持續辦理實體及網路宣導!如遇詐騙，可直接撥打165反詐騙諮詢專線或110報案專線向警方尋求協助；行的方面應注意「路口慢看停」、「行經路口時務必減速慢行」、「禮讓行人優先通行」。透過本次宣導將正確識詐觀念及交安意識推廣至每位信眾，進而延伸至每個家庭，一同建立幸福家園。