海基會盼在雙城救一貫道信徒　北市：蔣萬安會「依循適當管道」協助

▲台北市長蔣萬安。（資料圖／記者林敬旻攝）

記者袁茵／台北報導

台北上海雙城論壇預計在16、17日登場，海基會秘書長羅文嘉日前呼籲台北市長蔣萬安在雙城論壇上，請陸方釋放被捕的3名台灣一貫道道親，遭北市府質疑「沒管道救人」，使海基會14日下午再喊話北市府保持基本人性。對此，台北市政府發言人殷瑋回擊，難道北市府已接管海基會了嗎？不過蔣萬安也會依循適當管道全力協助。

針對海基會14日要北市府官員保持多一點基本人性，認為這3位一貫道道親不是台北市民嗎？還是他們不該被關注等言論，殷瑋15日表示，照海基會現在這樣的講法，「難道台北市政府是已經接管了海基會嗎？那以後是不是蔣萬安來兼任海基會的董事長，林奕華來兼任海基會的副董事長就好了呢？」

殷瑋質疑，「那另外一方面呢？你又希望我們出面來協助溝通，可是卻又不讓上海台辦主任來到台北，這中間我們要去找誰溝通呢？是不是有一點自相矛盾、自相打臉的感覺？」

殷瑋提及，不管是陸委會跟海基會，現在他的溝通管道顯然是已經斷了，不過沒有關係，「海基會做不到的，蔣萬安會循適當的管道，全力來協助」。

殷瑋強調，「如果是真心誠意要幫助這些一貫道的長輩，真正的做法不是在媒體上去開記者會做政治操作、消費這件事情，而是循各種可能的管道，真實的去表達我們的意見，去溝通、支持。」