不只一貫道！海基會要蔣萬安救富察　北市嗆「政治消費」：去年就提過

▲台北市長蔣萬安、台北市政府發言人殷瑋。（資料圖／記者李毓康攝）

記者袁茵／台北報導

海基會秘書長羅文嘉日前呼籲台北市長蔣萬安，在雙城論壇上請陸方釋放3名被捕的台灣一貫道信徒，使北市府質疑中央沒管道救人；海基會15日則又提八旗出版社總編輯富察在上海被捕一事。對此，台北市政府發言人殷瑋回嗆，北市府去年就已向上海方反應富察一事，海基會實在LAG太久，且兩岸事務本是中央權責，海基會自廢武功還做政治消費，扭曲發言應受全民譴責。

針對海基會15日發出的新聞稿，殷瑋表示，羅文嘉可能剛接任海基會秘書長，對業務還不熟悉，北市府去年就已經向上海方反應富察一事，但至今海基會仍舊沒有任何溝通管道，兩手一攤仍甩鍋地方政府，「請海基會不要再卸責，也不要再把營救台人的事，當作媒體放話、政治消費的工具」。

殷瑋提及，負責與對岸進行對話，本是陸委會與海基會的責任，兩岸事務本是中央權責，但如今海基會不但自廢武功、自我閹割，還自甘墮落、興風作浪，淪為政治打手，主動開記者會，將一貫道相關的議題拿出來進行政治消費，在台北市政府已公開說明「蔣萬安市長願意循適當管道全力協助」情況底下，還做出這樣扭曲的發言，應當受到全民譴責。

至於海基會提富察，殷瑋指出，「海基會如果要全面對北市府進行業務移撥，要不要乾脆一次完成？」請問海基會，在自斷交流的情況下，是不是又要把包括富察在內所有海基會該負起的責任，推給台北市政府？而北市府去年就已經向上海方反應富察一事，海基會實在lag太久，讓人嘆息。

另外，殷瑋也說，羅文嘉曾任台北市新聞處長，長期關心民主自由，請依據一個民主國家該有的立場，針對陸委會禁止上海團所有記者來台參加雙城論壇一事，提出精闢的看法，不要推託閃躲。