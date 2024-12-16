紗布留體內11天！70歲翁再挨刀「肺部積膿」死亡　醫院判賠211萬

▲日本一名70歲老翁因醫生在手術中意外將紗布留在他體內，病情惡化後不幸死亡。（示意圖／VCG）

記者葉睿涵／編譯

日本大阪的松原德洲會醫院2010年發生了一起手術失誤事件。一名70歲男子在接受心臟手術時，因為醫生意外將紗布遺留在他體內，導致男子病情惡化，最終死亡。經過近9年的訴訟後，法院近日裁定院方需向死者家屬賠償1000萬日圓（約新台幣211萬元），才讓這起案件塵埃落定。

據《讀賣新聞》報導，這起意外發生於2010年3月。當時，70歲的男病患剛在松原德洲會醫院接受過心臟繞道及人造血管手術，不過男子術後卻頻頻感覺身體不適，還出現了發燒等症狀，經檢查證實醫生在手術中意外將一塊紗布遺留在了他的體內。

於是，院方緊急在術後第11天再次為男子動手術，以取出紗布，但這場不必要的手術卻導致男子肺部受損，最終於2012年因肺部積膿病逝。家屬於2015年10月提起訴訟，指控院方存在手術疏失、術後管理不善，要求賠償6700萬日圓（約新台幣1414萬元），而法院調查結果也證實，醫院的疏忽直接導致男子健康狀況受影響，並為其死亡埋下隱患。

經過長達近9年的來回攻防，院方最近終於同意支付1000萬日圓的賠償金，與家屬達成和解。死者家屬表示，雖然和解結果讓人感到遺憾，但他們也希望醫院能汲取教訓，杜絕類似事件再次發生。截至目前為止，院方尚未對此次和解的具體細節發表進一步評論。