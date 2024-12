安倍遺孀與川普夫婦會面合影　出席海湖莊園私人晚宴

▲梅蘭妮亞分享與安倍昭惠會面的照片。(圖/翻攝自X@MELANIATRUMP)

記者詹雅婷/綜合報導

美國總統當選人川普15日在佛州海湖莊園與日本已故前首相安倍晉三的遺孀安倍昭惠會面,川普夫人梅蘭妮亞(Melania Trump)也一同出席。依據梅蘭妮亞在社群平台X上傳的照片,安倍昭惠就站在川普夫婦兩人中間,3人笑著合影,川普豎起大拇指比讚。

法新社、共同社等報導,這是川普自贏得美國總統大選以來首度與安倍昭惠見面,據信這次是川普主動聯絡安倍昭惠,邀請訪美,為她舉辦私人晚宴。梅蘭妮亞透過社群平台X發文表示,「我們非常榮幸再次歡迎安倍昭惠來到海湖莊園。我們緬懷已故首相安倍晉三,並對他的傑出成就表示敬意」。

It was a privilege to host Mrs. Akie Abe at Mar-a-Lago once again. We fondly remembered her late husband, former Prime Minister Abe, and honored his remarkable legacy. pic.twitter.com/lEtMPTsuDt