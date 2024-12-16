安倍遺孀與川普夫婦會面合影　出席海湖莊園私人晚宴

▲梅蘭妮亞分享與安倍昭惠會面的照片。（圖／翻攝自X@MELANIATRUMP）

記者詹雅婷／綜合報導

美國總統當選人川普15日在佛州海湖莊園與日本已故前首相安倍晉三的遺孀安倍昭惠會面，川普夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）也一同出席。依據梅蘭妮亞在社群平台X上傳的照片，安倍昭惠就站在川普夫婦兩人中間，3人笑著合影，川普豎起大拇指比讚。

法新社、共同社等報導，這是川普自贏得美國總統大選以來首度與安倍昭惠見面，據信這次是川普主動聯絡安倍昭惠，邀請訪美，為她舉辦私人晚宴。梅蘭妮亞透過社群平台X發文表示，「我們非常榮幸再次歡迎安倍昭惠來到海湖莊園。我們緬懷已故首相安倍晉三，並對他的傑出成就表示敬意」。

It was a privilege to host Mrs. Akie Abe at Mar-a-Lago once again. We fondly remembered her late husband, former Prime Minister Abe, and honored his remarkable legacy. pic.twitter.com/lEtMPTsuDt — MELANIA TRUMP (@MELANIATRUMP) December 16, 2024

先前CNN指出，在安倍晉三遭槍擊身亡之後，川普仍與安倍昭惠保持密切關係，經常致電問候。

在安倍昭惠這次與川普見面大約一個月前，日本首相石破茂原希望能親自與川普見面，但川普團隊稱，由於法律限制，當選總統無法在就職之前與他見面。然而在這之後，川普持續與其他世界領導人舉行會談，包括加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）及法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）。

在全球領導人之中，川普先前總統任內就與安倍晉三的關係特別好，兩人的友好關係始於2016年美國大選之後，當時安倍晉三曾前往紐約川普大樓和川普見面，贈送川普一支金色高爾夫球桿。

安倍晉三出身政治世家，曾兩度拜相，曾是日本二戰後最年輕的首相，也是全日本任期最長的首相。他2020年因健康因素辭去首相職務，在2022年出席奈良造勢活動發言時遭槍殺。

▼ 川普夫婦2019年在東京與日本時任首相安倍晉三、夫人安倍昭惠共進晚餐。（圖／路透）

▼ 川普夫婦曾於2019年赴日。（圖／路透）