　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

安倍遺孀與川普夫婦會面合影　出席海湖莊園私人晚宴

▲▼ 川普夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）上傳與日本已故首相安倍晉三遺孀安倍昭惠會面的照片。（圖／翻攝自X@MELANIATRUMP）

▲梅蘭妮亞分享與安倍昭惠會面的照片。（圖／翻攝自X@MELANIATRUMP）

記者詹雅婷／綜合報導

美國總統當選人川普15日在佛州海湖莊園與日本已故前首相安倍晉三的遺孀安倍昭惠會面，川普夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）也一同出席。依據梅蘭妮亞在社群平台X上傳的照片，安倍昭惠就站在川普夫婦兩人中間，3人笑著合影，川普豎起大拇指比讚。

法新社、共同社等報導，這是川普自贏得美國總統大選以來首度與安倍昭惠見面，據信這次是川普主動聯絡安倍昭惠，邀請訪美，為她舉辦私人晚宴。梅蘭妮亞透過社群平台X發文表示，「我們非常榮幸再次歡迎安倍昭惠來到海湖莊園。我們緬懷已故首相安倍晉三，並對他的傑出成就表示敬意」。

先前CNN指出，在安倍晉三遭槍擊身亡之後，川普仍與安倍昭惠保持密切關係，經常致電問候。

在安倍昭惠這次與川普見面大約一個月前，日本首相石破茂原希望能親自與川普見面，但川普團隊稱，由於法律限制，當選總統無法在就職之前與他見面。然而在這之後，川普持續與其他世界領導人舉行會談，包括加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）及法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）。

在全球領導人之中，川普先前總統任內就與安倍晉三的關係特別好，兩人的友好關係始於2016年美國大選之後，當時安倍晉三曾前往紐約川普大樓和川普見面，贈送川普一支金色高爾夫球桿。

安倍晉三出身政治世家，曾兩度拜相，曾是日本二戰後最年輕的首相，也是全日本任期最長的首相。他2020年因健康因素辭去首相職務，在2022年出席奈良造勢活動發言時遭槍殺。

▼ 川普夫婦2019年在東京與日本時任首相安倍晉三、夫人安倍昭惠共進晚餐。（圖／路透）

▲▼ 川普夫婦2019年5月26日在日本東京，與日本時任首相安倍晉三、夫人安倍昭惠共進晚宴。（圖／路透）

▼ 川普夫婦曾於2019年赴日。（圖／路透）

▲▼ 川普夫婦曾於2019年赴日。（圖／路透）

川普邀請「安倍遺孀」赴美！　海湖莊園設私人晚宴盛情招待

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
周三到周四清晨剩7度　賈新興曝「0度線」
國產車撞「2500萬起跳」勞斯萊斯！　33歲鬼魅駕駛喊：沒事
阿嬌遭爆當小三！　趁偶像女友不在拍私密片
快訊／今年初雪來了！　合歡山下5分鐘
單日跌100元！摔出千金股「抱一張賠10萬」
用完餐「5人上吐下瀉」！　兄弟飯店回應了
陳梅慧之死排除假車禍真殺人　律師曝家屬心聲

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

彈劾政局執政黨陷分裂！韓東勳遭黨內嗆「叛徒」：又不是我搞戒嚴

84歲翁出門倒垃圾遭撞！　拖行10km「顱骨外露、左腳見骨」死亡

安倍遺孀與川普夫婦會面合影　出席海湖莊園私人晚宴

波士頓機場附近危險操作無人機　「FBI追蹤訊號」2男落網

日狼父性侵16歲女兒！　坦承惡行卻稱「管教範圍內」

恐奪千命！90年最強氣旋橫掃法小島災情曝光　災民：宛如核爆

快訊／南韓檢方「再度傳喚」尹錫悅出席調查！

尹錫悅彈劾案審判！韓憲法法庭今召開首場會議：將儘快秉公審理

從疫情高峰到歷史新低　南韓遊戲使用率首跌至59.9%

30歲女拒絕姊夫追求被斬首　警在「垃圾場找到斷頭」分屍3大塊

恐怖瞬間曝！台3線一家三口自撞妻身亡　天人永隔只因想睡覺

記錄與17歲失智柴柴的點滴　「能陪伴你就是幸福的安排」

北市女下車掉落限量香奈兒包　YouBike騎士撿走不還：以為沒人要

林襄遭疑無禮搶位「強硬反擊」　當事人Vicky：重要是禮貌問題

兒沙發上玩耍沒站穩向後倒！　爸一手抱嬰一手急拉成功救援

太暖了！3女兒驚喜買車送爸　超孝順惹哭媽：有妳們好幸福

孝琳壓軸登新北耶誕城辣爆　〈Touch my Body〉經典連發

動力火車顏志琳吉他翻唱〈APT.〉超好聽

柳演錫超純情「老婆推倒還落跑」　蔡秀彬誤傳愛心...他看到暈了XD

幫女友買小卡從北殺到高雄！　顯示售完→店員神助攻大反轉

彈劾政局執政黨陷分裂！韓東勳遭黨內嗆「叛徒」：又不是我搞戒嚴

84歲翁出門倒垃圾遭撞！　拖行10km「顱骨外露、左腳見骨」死亡

安倍遺孀與川普夫婦會面合影　出席海湖莊園私人晚宴

波士頓機場附近危險操作無人機　「FBI追蹤訊號」2男落網

日狼父性侵16歲女兒！　坦承惡行卻稱「管教範圍內」

恐奪千命！90年最強氣旋橫掃法小島災情曝光　災民：宛如核爆

快訊／南韓檢方「再度傳喚」尹錫悅出席調查！

尹錫悅彈劾案審判！韓憲法法庭今召開首場會議：將儘快秉公審理

從疫情高峰到歷史新低　南韓遊戲使用率首跌至59.9%

30歲女拒絕姊夫追求被斬首　警在「垃圾場找到斷頭」分屍3大塊

成年人追求的友誼是「舒適」　自在的「相處模式」是沒有目的性的接近

獨／檢起訴害命司機！陳梅慧寒風中告別式畫面曝　親友對靈柩鞠躬

桃園水上訓練基地遭踢爆！1.2億蓋「大違建」　體育局回應了

台東女行人過馬路「遭機車猛撞」！　頭部重創搶救無效亡

超久沒去淡水！他見土耳其冰淇淋「不被老闆玩」　大票驚：敢買了

彈劾政局執政黨陷分裂！韓東勳遭黨內嗆「叛徒」：又不是我搞戒嚴

SWAG首次攜手婦援、性影像處理中心　推廣數位性暴力防治

新燃料發展變動中　萬海部分甲醇船採甲醇預備、MOL的LNG船改用氨

愛貓過世2年家中突有「貓尿味」　他聞3小時：真的回來了

尾牙主持到一半「台大咖樂團直接開演唱會」！成語蕎後台聽live：很幸運

2歲兒見母討奶喝「拍乳扯衣」 媽咪無奈QQ：在外也這樣

國際熱門新聞

整排房屋「掛懸崖邊」居民集體拒搬家

3寶媽遭不停性侵致死　35歲街友判決出爐

北韓士兵戰死俄羅斯影像曝光！

韓男隨機破門殺人　檢公布長相

雙胞胎去世！她分飾2角　瞞住全家

陸妻陳屍雪梨疑點多！　台灣尪失蹤「警問到家人」發聲

90年最強氣旋橫掃　法小島恐千人罹難

87歲富豪失智遭小情婦放生　活活餓死

女拒絕姊夫追求被斬首　分屍3大塊

韓戒嚴當晚　尹錫悅「動員1500軍人」逮政敵

即／韓執政黨魁「宣布辭職」　收拾殘局

台籍人夫澳洲失蹤　妻子陳屍雪梨公園

託運行李等超久？地勤揭「免錢妙招」優先卸貨

AV女優引退「改拍OnlyFans」！老公力挺

更多熱門

相關新聞

機場危險操作無人機　FBI追蹤訊號逮2男

機場危險操作無人機　FBI追蹤訊號逮2男

美國42歲男子達菲（Robert Duffy）和32歲的福爾西克（Jeremy Folcik）因涉嫌在波士頓洛根國際機場​（BOS​）「危險操作無人機」，而在當地14日被警方逮捕。目前，2人將被指控非法侵入，還有可能面臨更嚴重的指控與罰款。

日狼父性侵16歲女兒　稱「管教範圍內」

日狼父性侵16歲女兒　稱「管教範圍內」

即／韓檢「再度傳喚」尹錫悅出席調查！

即／韓檢「再度傳喚」尹錫悅出席調查！

尹錫悅彈劾案審判　韓憲法法庭今召首場會議

尹錫悅彈劾案審判　韓憲法法庭今召首場會議

明顯縮水！美Costco熱門產品變相調漲58%

明顯縮水！美Costco熱門產品變相調漲58%

關鍵字：

川普安倍梅蘭妮亞安倍昭惠安倍晉三北美要聞日韓要聞

讀者迴響

熱門新聞

FANS 17驚爆逼少女拍片！小哥哥艾里20萬交保

冷到沒完沒了！　恐「首波寒流」時間曝

遭林襄粉絲逼道歉「Vicky火大開罵了」！

整排房屋「掛懸崖邊」居民集體拒搬家

3寶媽遭不停性侵致死　35歲街友判決出爐

北韓士兵戰死俄羅斯影像曝光！

開車撞健身房嫌犯過世！「館長」發聲了

股王尾牙「不抽獎」大紅包金額曝

人氣漫畫家織織「驚喜宣布懷孕了」

即／陳梅慧國道車禍亡！竹檢11:30記者會說明

女遊客擅闖軌道區拍照遭撞斷腿！　林鐵處：依法送辦

好市多Chinese New Year被投訴　火速改了

鄭文燦砸1.2億蓋「大違建」　張善政甩鍋前朝留爛攤

曾開車衝撞館長健身房！賓士男驚傳過世

台灣單月詐騙126億　1手段每天騙走1億

更多

最夯影音

更多

恐怖瞬間曝！台3線一家三口自撞妻身亡　天人永隔只因想睡覺

記錄與17歲失智柴柴的點滴　「能陪伴你就是幸福的安排」

北市女下車掉落限量香奈兒包　YouBike騎士撿走不還：以為沒人要

林襄遭疑無禮搶位「強硬反擊」　當事人Vicky：重要是禮貌問題

兒沙發上玩耍沒站穩向後倒！　爸一手抱嬰一手急拉成功救援

熱門快報

好市多熱議新品開箱

好市多熱議新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱好市多評價兩極的食品，幫大家排雷省荷包！

解鎖包租代管 房東必學！

解鎖包租代管 房東必學！

面對複雜的租屋管理，常覺得心累嗎？搞懂包租代管，專業流程讓你當個輕鬆房東！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面