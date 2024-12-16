2024黑面琵鷺保育季「我愛黑琵」寫生比賽　謝舒凡等人頒獎

▲2024黑面琵鷺保育季「我愛黑琵」寫生比賽，由市議員謝舒凡等人頒獎。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

2024黑面琵鷺保育季系列活動之一「我愛黑琵」寫生比賽，舉辦頒獎典禮，由市議員謝舒凡、農業部生物多樣性研究所主任秘書鄭錫奇等人頒發獎狀及禮券，主辦單位台南市農業局、台南市生態保育學會還贈送限量版黑面琵鷺帽子給得獎人，小朋友相當高興。

台南市生態保育學會理事長邱仁武說，舉辦「我愛黑琵」寫生比賽旨在促進親子交流，並推廣黑面琵鷺生態保育，培育美術創作人才，提升生活藝術品質及素養，以「黑面琵鷺」為寫生主題，來喚起生態保育往下紮根。

承辦單位佳里區信義國小校長馮郁元宣布獲獎名單包括，【國中組】：第1名：陳怡瑄（永康國中）、第2名：江苡瑄（嘉興國中）、第3名：陳昺璇（佳里國中）。【國小組高年級組】：第1名：陳振愷（仁德國小）、第2名：郭梓睿（成功國小）、第3名：林芊紫（培文國小）、佳作：王于瑈（長安國小）。【國小組中年級組】：第1名：陳絮婭（永信國小）、第2名：李宥靚（永信國小）、第3名：莊樺琪（信義國小）、佳作：陳頤珊（信義國小）。【國小組低年級組】：第1名：陳敏勳（公園國小）、第2名：王元治（永信國小）、第3名：施宥綸（三村國小）、佳作：賴彥榛（渡拔國小）。【幼兒園組】：第1名：王梓寧（米羅藝術工作坊）、第2名：林俐晴（法源幼兒園）、第3名：黃亮瑀（幼幼世界）、佳作：許芷綾】（傑登幼兒園）。

包括市議員謝舒凡、農業部生物多樣性研究所主任秘書鄭錫奇以及七股中心主任洪夢棋、海巡署南部分署第一一岸巡隊隊長王榮忠、農業部林業及自然保育署嘉義分署自然保育科科員陳致丞、七股區長李佳隆、立委林俊憲特助林鴻志、陳亭妃秘書黃佩菁等貴賓都出席參與，場面相當熱烈溫馨。