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鋁罐黑琵藝術展覽　七股黑面琵鷺展示館開幕展出

▲雲管處長許宗民等人與【黑白】與【彩色】作者李進裕及李家琦【鋁罐黑琵藝術】作者合影。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲雲管處長許宗民等人與【黑白】與【彩色】作者李進裕及李家琦【鋁罐黑琵藝術】作者合影。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

「2024黑面琵鷺保育季」第3場次活動，由台南市農業局主辦、台南市生態保育學會執行，將在農業部生物多樣性研究所「七股黑面琵鷺展示館」舉辦【黑白】（黑面琵鷺）與【彩色】（環頸雉）李進裕攝影展，及李家琦【鋁罐黑琵藝術】展覽，歡迎踴躍前往觀賞黑琵文創作品。

在台南市西明社區發展協會理事長王美雲領軍表演熟齡黑琵展翅翱翔，市立學甲幼兒園園長顏春枝率領一群小朋友跳舞等，由美麗的黑面琵鷺表演為【黑白】與【彩色】攝影展、【鋁罐黑琵藝術】作品展行前記者會揭開序幕，包括交通部觀光署雲嘉南濱海國家風景區管理處長許宗民、農業部生物多樣性研究所七股中心主任洪夢棋、立委林俊憲特助林鴻志、郭國文特助黃熙順、陳亭妃秘書黃佩菁、市議員謝舒凡、陳昆和特助王俊傑、方一峰秘書李寶桐、蔡秋蘭秘書黃福得、七股區公所秘書黃瑞琳、市府農業局森林及自然保育科長朱健明等貴賓都出席。台南市生態保育學會理事長邱仁武介紹黑面琵鷺文創作品作者，並且表示歡迎大家來台南看黑琵。

【黑白】（黑面琵鷺）與【彩色】（環頸雉）攝影展創作人李進裕老師表示，出生在台南學甲人，曾於96年榮獲師鐸獎，是一位全方位教學的老師；近幾年，由於國內賞鳥及研究鳥類生態的風氣漸盛，而台南地區又有豐富的自然生態，因此為了保護生態環境，在老師任職期間就「一手執教鞭、一手拿相機」，近距離紀錄鳥姿百態與自然生態之美，希望讓觀賞者了解並喜愛地方生活周遭這群跳躍飛翔的小精靈，進而激發民眾對大自然的關愛，培養對自然萬物的尊重。在國際明星鳥1級保育的【黑面琵鷺】，大方的在淺水域施展獨門的覓食本領，以及田裡的【環頸雉】不常飛，一般看到牠飛，大致是公鳥相互追逐驅趕，這些鳥類的有趣行為，均呈現在展覽中。

▲雲管處長許宗民等人與【黑白】與【彩色】作者李進裕及李家琦【鋁罐黑琵藝術】作者合影。（圖／記者林東良翻攝，下同）

【鋁罐黑琵藝術】李家琦老師表示，2001年前往土城聖母廟，發現有人用鋁罐製做沙發，也迷上了鋁罐創作，黑面琵鷺鋁罐創作有平面及立體，藉由環保教學時間做黑面琵鷺規劃與製作一系列黑琵作品。

第1件鋁罐黑面琵鷺作品是用鋁罐的罐底來做，每個罐底只有4~5公分，而且罐底有弧度製做起來蠻有難度的；第2件作品用拉環來做，第3件才用鋁罐來做；不同的材料用完，再來就用黑面琵鷺的多樣姿態造型來展現，發現有更多多采多姿的創作空間。除了材料與姿態外，也陷入創作瓶頸，後來看到自己其他作品，也就想到連結創作，如採魁儡方式製做魁儡黑琵、加個時鐘的時鐘黑琵、小小兵黑琵、黑琵帽、黑琵機車等，共十餘件作品參展，歡迎大家踴躍前往觀賞作品，來個難忘的「琦幻之鋁」。

邀請各地民眾來台南觀賞黑面琵鷺文創作品，以及體驗一次生態旅遊，除了觀賞黑琵和過冬候鳥大飽眼福外，呼籲大家也一起落實關心黑面琵鷺的保育行動。

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