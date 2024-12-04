花蓮市推展足球！小小世界盃熱鬧開踢　500選手與會

▲▼迷你小小世界盃足球嘉年華共有超過500位選手參與這場足球盛事。（圖／花蓮市公所提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮市公所於11月30日至12月1日在國立花蓮高農人工足球場舉辦「113年花蓮市迷你小小世界盃足球嘉年華活動」，該賽事分為U6、U8、U10三個組別，共有超過500位選手參與這場足球盛事。市長魏嘉彥專程到場為選手們加油打氣，他表示，未來將在佐倉運動公園興建一座現代化的足球場，歡迎有更多熱愛運動的民眾一起在花蓮踢足球。

▲▼該賽事分為U6、U8、U10三個組別，超過500位選手參與盛事熱鬧開踼。

近年來花蓮基層足球發展蓬勃，中原美育女子足球隊今年在全國少年盃足球賽中奪得冠軍，FC武士岸足球俱樂部去年更在沖繩國際親善足球大會中勇奪亞軍，展現花蓮小選手們的強悍實力。魏嘉彥說，為了持續培育足球人才，市公所每年固定舉辦市長盃足球賽，讓更多孩子能親身體驗足球運動的樂趣，而這次的小小世界盃更是讓選手展現訓練成果的最佳舞台。

魏嘉彥表示，推廣各項運動是市公所的重要施政方向之一，除了舉辦各項市長盃賽事外，也積極建設運動場館。《佐倉運動公園開發計畫》日前獲國發會補助500萬元規劃設計經費，除了原規劃的六座籃球場、三座排球場、兩座網球場及極限運動場外，將特別增設標準足球場，提供大家更優質的訓練、比賽環境。整個園區占地9.7公頃，未來還將設置多功能行政中心、全民運動館及親子共融樂園等設施。

本次小小世界盃活動不僅展現花蓮深厚的足球實力，更能為未來佐倉運動公園的足球場預作暖身。魏嘉彥強調，市公所將持續支持在地足球俱樂部與校隊發展，透過舉辦賽事與建設運動場館雙管齊下，培育更多優秀選手，逐步將花蓮市打造成為東台灣最具特色的運動城市。

這次賽事也有許多貴賓到場參與，一起為小小足球員們鼓勵喝采。