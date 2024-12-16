捲FANS 17賣未成年片！小哥哥艾理「跟我什麼關係」無奈捍清白

▲小哥哥艾理。（圖／翻攝自YouTube／小哥哥艾理）

記者鄺郁庭／綜合報導

橋頭地檢署日前接獲線報，網路色情平台「FANS 17」有上萬部成年及未成年性影片，專案小組查扣了6500萬元的營運金額，蔡姓負責人兄弟等人涉犯兒童及少年性剝削條例嫌疑重大，網站監察人、知名網紅「小哥哥艾理」則以20萬元交保。值得注意的是，小哥哥艾理稍早在社群發聲，無奈直呼「到底跟我有什麼關係？」

稍早，小哥哥艾理在《ETtoday新聞雲》貼文下方留言，「首先，很抱歉佔據大家版面，記者也真的很會下標題，明明就是平台方有其他創作者發未成年的影片，到底跟我有什麼關係？艾理創作的影片絕對都是合法的，我本人更不可能做什麼違法的事，也呼籲大家不要做違法、傷天害理的事，謝謝大家指教。」

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▲小哥哥艾理留言回應。（圖／ETtoday新聞雲）

據了解，「FANS 17」是由蔡氏兄弟擔任負責人，小哥哥艾理則擔任監察人，網站由小哥哥艾理出面找年輕、漂亮、愛秀的妹妹來拍清涼、性感影片，再上傳到「FANS 17」供會員下載觀看，目前會員初估破萬人。

但檢、警接獲檢舉，拍片的妹妹中有不少未成年少女，於是展開搜索，而初步發現，確實有未成年少女受騙偷拍或遭脅迫拍片，至於詳細受害人數還在清查中，而「FANS 17」則至少有上萬支的影片。

主任檢察官陳竹君、鄭子薇、檢察官施佳宏、鍾葦怡、陳俐吟、林世勛、陳韻庭、洪若純訊問後，認為被告蔡姓兄弟等6人犯嫌重大，有勾串共犯或證人、滅證及逃亡之虞，向橋頭地方法院聲請羈押禁見獲准。小哥哥艾理以20萬元交保，路姓共犯10萬元，檢察官要求即時關閉涉案網站，封網擴大清查中。