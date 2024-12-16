FANS 17驚爆逼少女拍片！小哥哥艾里20萬交保　負責人兄弟檔收押

▲小哥哥艾里的「FANS 17」網站已被封網。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

知名網紅小哥哥艾里經常找年輕漂亮妹妹拍片，再上傳到由他擔任監察人的「FANS 17」網站，供人下載觀看，橋頭地檢署日前接獲線報，拍片的妹妹中疑似有未成年少女，並在日前發動搜索、約談，檢、警發現「FANS 17」中有上萬支影片，其中有多少名少未成年少女還在清查當中，專案小組查扣了6500萬元的營運金額，檢察官複訊後，認為「FANS 17」的蔡姓負責人兄弟等人涉犯兒童及少年性剝削條例嫌疑重大，向法院聲請羈押獲准，小哥哥艾里則以20萬元交保。

橋頭地檢署主任檢察官陳竹君、鄭子薇、檢察官施佳宏指揮高雄市政府警察局，在11日對「FANS 17」網站的多處經營地點執行搜索，查扣相關證物及現金6500萬元，並拘提被告及傳喚多名證人到案說明。

▲小哥哥艾里（右）。（圖／翻攝自YouTube／小哥哥艾里）

據了解，「FANS 17」是由蔡氏兄弟擔任負責人，小哥哥艾里則擔任監察人，網站由小哥哥艾里出面找年輕、漂亮、愛秀的妹妹來拍清涼、性感影片，再上傳到「FANS 17」供會員下載觀看，目前會員初估破萬人，但檢、警接獲檢舉，拍片的妹妹中有不少未成年少女，於是展開搜索，而初步發現確實有未成年少女受騙偷拍或遭脅迫拍片，至於詳細受害人數還在清查中，而「FANS 17」則至少有上萬支的影片。

▲檢、警查扣大批現金。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

主任檢察官陳竹君、鄭子薇、檢察官施佳宏、鍾葦怡、陳俐吟、林世勛、陳韻庭、洪若純訊問後，認為被告蔡姓兄弟等6人犯嫌重大，有勾串共犯或證人、滅證及逃亡之虞，向橋頭地方法院聲請羈押禁見獲准。

小哥哥艾里以20萬元交保，路姓共犯10萬元，檢察官要求即時關閉涉案網站，封網擴大清查中。