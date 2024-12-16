上海副市長華源率團順利抵台　被問「兩岸春暖花開？」微笑不語　

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記者任以芳／台北報導

台北上海雙城論壇明17日正式登場，上海副市長華源今（16）日率上海主團順利抵達台北，由台北市副市長林奕華親自接機。按照安排在機場沒有聯訪環節，聽見台灣媒體大聲詢問「您認為兩岸會春暖花開嗎？」華源全程微笑不發一與，快步走出機場上車。

▲ 上海副市長華源（紅領帶）率上海主團一行順利抵達松山機場 。（圖／記者湯興漢攝）

台北上海雙城論壇將於16、17日登場，上海副市長華源今率領上海主團來台，班機原訂12點55分落地，稍微提前於12點41分落地。華源與其他主團成員共15人，大約1點02分從國際線一般旅客出關，沒有走公務通道。

華源身穿深色西裝、戴紅色領帶，由上海市政府副秘書長王為人，以及兩名隨扈從上海一路跟隨。到了松山機場後，上海台辦副主任李驍東在左前方位置開路陪同，北市府副市長林奕華站在右手邊全程接機，沒有安排媒體聯訪。

媒體見到華源時也高聲喊，「覺得這次雙論論壇（成行）很不容易？」「您認為兩岸會春暖花開嗎？」「有信心嗎？」面對台媒一連串提問，華源全程保持微笑，不發一語，快步走出松山機場。

▲桃園市上海同鄉會組團歡迎華源一行抵台。（圖／記者湯興漢攝）

早在上海主團抵達之前，松山機場外圍出現「統獨、紅白大對抗」的場面，桃園市上海同鄉會大約近百人站在松山機場外圍車道，特地等待華源車隊經過。

許多人提早到現場卡位，手中歡舞新黨旗幟，並且高舉自製海報，內容寫「熱烈歡迎上海市副市長華源率團蒞台」「兩岸要交流、台灣才安全」，並且高呼兩岸和平等口號。

▲台灣國理事長陳峻涵率人於松山機場聚集，呼籲雙城論壇勿淪為統戰樣板 。（圖／記者李毓康攝）

同時，台灣國理事長陳峻涵與成員在靠近松山機場國際線出關口門外聚集，呼籲「雙城論壇勿淪為統戰樣板 」，見到華源出來時，高喊「台灣、中國一邊一國」。即使聽見抗議聲，華源與林奕華輕鬆微笑面對媒體，快步上車，絲毫不受影響。

北市府團隊以及台北市警方早已做好維安工作，從機場內媒體採訪區一直到上車地點，現場全程拉紅色警戒線，保持適當的距離，讓華源一行人安全出關，現場超過百名維安警戒，整體接機過程十分平順。

▲確保上海市副市長華源一行順利抵達松山機場，北市府團隊與北市警力提前維安部署 。（圖／記者任以芳攝）

▲松山機場內外用紅色警戒線拉出「適當」的抗議距離。（圖／記者任以芳攝）

另外，華源抵台之前，上海先遣團成員今上午也陸續抵台，之前傳出大陸知名陸劇《慶餘年》主角張若昀、李沁也跟著來台，最終沒有出現。根據知情人士指出，雙城論壇從未有邀請影星先例，更何況本屆主題無關影視文化，加上上海飛松山機位十分緊張，最終確認上海團成員名單通過後，也未見有影星列入名單。

根據市府公布行程，華源一行於16日、17日訪問台北。按照行程規劃，上海主團成員今抵台後，華源下午參訪廣慈博愛園，之後出席位於圓山飯店的晚宴。明天17日重頭戲主論壇在晶華酒店登場，之後參訪大巨蛋等地點，並於當天傍晚返滬。

▲上海市副市長華源率領的雙城論壇上海主訪團於今(16)日抵台，北市府方由副市長林奕華接機。（圖／記者李毓康攝）

台北﹑上海雙城論壇從2010年開始舉行，今年按慣例輪台北市主辦，本屆論壇主題訂為「智慧治理 永續未來」，三個分論壇聚焦：「友善交通分論壇」、「河川治理分論壇」，「老建築、新視野」的「人文城市分論壇」。林奕華與華源將分別代表台北及上海致開幕詞，並簽署「台北市與上海市推動智慧醫療合作備忘錄」與「台北市立動物園與上海動物園小貓熊物種交流及保育合作備忘錄」。

今年雙城論壇行前作業一波三折，根據《ETtoday 民調雲》最新調查顯示，有高達72.1％的台北市民支持繼續舉辦雙城論壇。同時，有64.8%的台北市民認為兩岸關係越緊張，越需要透過論壇來進行對話。