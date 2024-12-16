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大陸 大陸焦點 特派現場

上海副市長華源率團順利抵台　被問「兩岸春暖花開？」微笑不語　

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記者任以芳／台北報導

台北上海雙城論壇明17日正式登場，上海副市長華源今（16）日率上海主團順利抵達台北，由台北市副市長林奕華親自接機。按照安排在機場沒有聯訪環節，聽見台灣媒體大聲詢問「您認為兩岸會春暖花開嗎？」華源全程微笑不發一與，快步走出機場上車。

▲▼ 上海副市長華源（紅領帶）一行抵達松山機場 。（圖／記者湯興漢攝）

▲ 上海副市長華源（紅領帶）率上海主團一行順利抵達松山機場 。（圖／記者湯興漢攝） 

台北上海雙城論壇將於16、17日登場，上海副市長華源今率領上海主團來台，班機原訂12點55分落地，稍微提前於12點41分落地。華源與其他主團成員共15人，大約1點02分從國際線一般旅客出關，沒有走公務通道。

華源身穿深色西裝、戴紅色領帶，由上海市政府副秘書長王為人，以及兩名隨扈從上海一路跟隨。到了松山機場後，上海台辦副主任李驍東在左前方位置開路陪同，北市府副市長林奕華站在右手邊全程接機，沒有安排媒體聯訪。

媒體見到華源時也高聲喊，「覺得這次雙論論壇（成行）很不容易？」「您認為兩岸會春暖花開嗎？」「有信心嗎？」面對台媒一連串提問，華源全程保持微笑，不發一語，快步走出松山機場。

▲▼雙城論壇，松山機場外正反抗議。（圖／記者湯興漢攝）

▲桃園市上海同鄉會組團歡迎華源一行抵台。（圖／記者湯興漢攝）

早在上海主團抵達之前，松山機場外圍出現「統獨、紅白大對抗」的場面，桃園市上海同鄉會大約近百人站在松山機場外圍車道，特地等待華源車隊經過。

許多人提早到現場卡位，手中歡舞新黨旗幟，並且高舉自製海報，內容寫「熱烈歡迎上海市副市長華源率團蒞台」「兩岸要交流、台灣才安全」，並且高呼兩岸和平等口號。

 ▲▼上海市副市長華源率領的雙城論壇上海主訪團於今(16)日抵台，台灣國理事長陳峻涵人於松山機場聚集呼籲雙城論壇勿淪為統戰樣板 。（圖／記者李毓康攝）

▲台灣國理事長陳峻涵率人於松山機場聚集，呼籲雙城論壇勿淪為統戰樣板 。（圖／記者李毓康攝）

同時，台灣國理事長陳峻涵與成員在靠近松山機場國際線出關口門外聚集，呼籲「雙城論壇勿淪為統戰樣板 」，見到華源出來時，高喊「台灣、中國一邊一國」。即使聽見抗議聲，華源與林奕華輕鬆微笑面對媒體，快步上車，絲毫不受影響。

北市府團隊以及台北市警方早已做好維安工作，從機場內媒體採訪區一直到上車地點，現場全程拉紅色警戒線，保持適當的距離，讓華源一行人安全出關，現場超過百名維安警戒，整體接機過程十分平順。

▲確保上海市副市長華源一行順利抵達松山機場，北市府團隊與北市警力提前維安部署 。（圖／記者任以芳攝）

▲▼上海市副市長華源一行順利抵達松山機場，北市府團隊與北市警力維安部署十分嚴密 。（圖／記者任以芳攝）

▲▼上海市副市長華源一行順利抵達松山機場，北市府團隊與北市警力維安部署十分嚴密 。（圖／記者任以芳攝）

▲松山機場內外用紅色警戒線拉出「適當」的抗議距離。（圖／記者任以芳攝）

另外，華源抵台之前，上海先遣團成員今上午也陸續抵台，之前傳出大陸知名陸劇《慶餘年》主角張若昀、李沁也跟著來台，最終沒有出現。根據知情人士指出，雙城論壇從未有邀請影星先例，更何況本屆主題無關影視文化，加上上海飛松山機位十分緊張，最終確認上海團成員名單通過後，也未見有影星列入名單。

根據市府公布行程，華源一行於16日、17日訪問台北。按照行程規劃，上海主團成員今抵台後，華源下午參訪廣慈博愛園，之後出席位於圓山飯店的晚宴。明天17日重頭戲主論壇在晶華酒店登場，之後參訪大巨蛋等地點，並於當天傍晚返滬。

▲▼上海市副市長華源率領的雙城論壇上海主訪團於今(16)日抵台，北市府方由副市長林奕華接機。（圖／記者李毓康攝）

▲上海市副市長華源率領的雙城論壇上海主訪團於今(16)日抵台，北市府方由副市長林奕華接機。（圖／記者李毓康攝

台北﹑上海雙城論壇從2010年開始舉行，今年按慣例輪台北市主辦，本屆論壇主題訂為「智慧治理 永續未來」，三個分論壇聚焦：「友善交通分論壇」、「河川治理分論壇」，「老建築、新視野」的「人文城市分論壇」。林奕華與華源將分別代表台北及上海致開幕詞，並簽署「台北市與上海市推動智慧醫療合作備忘錄」與「台北市立動物園與上海動物園小貓熊物種交流及保育合作備忘錄」。

今年雙城論壇行前作業一波三折，根據《ETtoday 民調雲》最新調查顯示，有高達72.1％的台北市民支持繼續舉辦雙城論壇。同時，有64.8%的台北市民認為兩岸關係越緊張，越需要透過論壇來進行對話。

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