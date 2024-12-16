上海副市長華源2公安局幹部隨行維安　未向我申請攜槍入境

▲上海副市長華源（紅領帶）一行抵達松山機場 。（圖／記者湯興漢攝）



記者陶本和／台北報導

台北上海雙城論壇即將登場，上海副市長華源今（16）日率上海主團於中午降落台北松山機場，而我方由台北副市長林奕華接機。陸方這次的維安規劃方面，據了解，其主團向我提報2名上海公安局幹部貼身隨行，沒有申請攜槍入境。

2015年於新加坡舉行的第一次馬習會時，時任總統馬英九的隨扈，每一個人的西裝都沒有扣上鈕扣，因為每位特勤人員都有配槍，荷槍實彈維護國家元首安全；到了2023年初，已經卸任的馬英九，當時規劃訪問大陸前，卻傳出陸方不允許卸任總統隨扈配戴槍支；所幸，後來經協調後，訪陸的維安政策大調整，同意我方配3把槍，以及3防彈背心。

至於這次雙城論壇，雖然是市長層級，但雙方在維安上也不敢掉以輕心，尤其台灣國理事長陳峻涵早早對外宣稱，會前往機場接機抗議，也不排除他率眾在雙城論壇會場外有抗議行動。

在陸方的維安方面，據了解，上海副市長華源主團，向我方提報2名上海公安局幹部貼身隨行，沒有申請攜槍入境。至於我方，台北市警局也在機場入境動用約85名警力，而17日的主論壇當天也規劃90名警力協助安全事宜。

本次上海訪團下榻在晶華酒店，除了中山、松山及信義等警分局協助相關維安勤務，附近也規劃設立意見表達區，讓抗議團體可以在特定區域內表達意見，也方便安全管控。

至於16日晚間在圓山飯店的晚宴，由於位處的地勢，本來就方便維安部署，所以我國總統時常在圓山飯店出席餐宴。於此同時，用餐跟參訪行程，我方也安排了2組8人的行動維安小組出勤，協助相關安全勤務。