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大陸 大陸焦點 特派現場

陸71歲「飛毛腿大爺」百公尺跑出13秒97奪冠　破70歲組項目紀錄

▲71歲的金輝拿2024中國田徑大師賽100公尺項目金牌。（圖／翻攝微博）

▲71歲的金輝拿2024中國田徑大師賽100公尺項目金牌。（圖／翻攝微博，下同）

記者魏有德／綜合報導

2024年中國田徑大師賽暨青島田徑公開賽上，一名來自青島本地的71歲的長者金輝在100公尺的項目中，跑出13秒97的優異成績，成為該賽事70歲組舉辦以來，首次跑進14秒的選手，打破開項賽事紀錄。

▲71歲的金輝拿2024中國田徑大師賽100公尺項目金牌。（圖／翻攝微博）

《極目新聞》報導，中國田徑大師賽面向35歲以上退役專業運動員和優秀田徑愛好者，涵蓋35歲至84歲十個年齡組，是目前國內田徑老將最高級別賽事。原來，70歲組100米全國紀錄是14秒01，中國田徑大師賽上的百米紀錄是14秒15，金輝在這次比賽中成功打破這兩個紀錄。

金輝在大師賽上還參加200公尺、跳遠、4百公尺接力及1600公尺接力等四個項目，堪稱該項賽事的全能選手。金輝表示，在這次大師賽上參加的項目一共五項，全得了金牌，「我是在享受，破紀錄的時候是我一生中最幸福的時刻，能突破極限目標的時候，那種感覺是真好。」

▲71歲的金輝拿2024中國田徑大師賽100公尺項目金牌。（圖／翻攝微博）

金輝生於1953年，曾在內蒙古烏蘭浩特市一家鋼鐵廠做工，因從事「特殊職業」，他在2008年便早早退修，並在子女的協助下搬到青島定居。熱愛運動的金輝先參加當地的老年足球隊，保持優秀的體狀態。

金輝提到，踢足球的技術不好，別人跑5000公尺，他就跑7000公尺，這才練就良好的體能，同時，一起踢球的隊友建議他參加短跑比賽，沒想到在2023年第一次參加比賽就跑出15秒23的成績，拿下第二名。

▲71歲的金輝拿2024中國田徑大師賽100公尺項目金牌。（圖／翻攝微博）

金輝還透露下一步希望能在明年參加在印尼舉辦的亞洲田徑大師賽，和其他同齡人一較高下，他也提醒愛運動的網友們，「老年人喜歡運動是好事，但要量力而行，選擇最適合自己運動的方式。」

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