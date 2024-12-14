北約秘書長曝「中國持續霸凌台灣」　外交部：合作面對威權主義擴張

▲外交部。（資料照／記者黃國霖攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

北約秘書長呂特（Mark Rutte）日前在布魯塞爾智庫的研討會中呼籲各方，正視中國的擴張野心，並指出「中國持續霸凌台灣」等問題。對此，外交部今（14日）表示，值此威權主義國家不斷向外擴張、侵略的時刻，呂特秘書長的發言更具意義，台灣作為國際社會負責任的民主成員，將持續與G7及北約等理念相近夥伴合作，共同捍衛台海及區域的和平、穩定與繁榮。

外交部提到，北約秘書長呂特（Mark Rutte）於12日在布魯塞爾智庫「卡內基歐洲」（Carnegie Europe）舉辦的研討會上，以「北約必須提升國防支出以避戰」（To Prevent War, NATO Must Spend More）為題發表演說，呼籲北約盟友須轉向「戰時思維」，大幅提升國防生產與支出，以強化嚇阻並捍衛自由民主的生活方式。

此外，外交部指出，該演說還呼籲各方，正視中國的擴張野心，並指出中國正快速提升其軍事實力，同時也持續霸凌台灣。外交部再指，呂特秘書長在演說後的問答交流中還表示，如果未來俄羅斯與烏克蘭進行和平談判，而俄國佔據有利地位，則中國或將效仿並據以「蠶食」（nibble）台灣。

外交部說明，這是呂特秘書長今年10月1日上任後首度公開演說，除了明確指出中國的擴張本質與作為，以及對台灣的侵略野心，還積極呼籲各界正視中國、俄羅斯、北韓及伊朗對全球和平與安全秩序造成的挑戰。

外交部認為，值此威權主義國家不斷向外擴張侵略野心的時刻，呂特秘書長的發言更具意義。外交部強調，面對威權國家強化協作、破壞區域和平穩定與國際秩序，台灣作為國際社會負責任的民主成員，將持續與G7及北約等理念相近夥伴合作，共同捍衛台海及區域的和平、穩定與繁榮。