　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

北約秘書長曝「中國持續霸凌台灣」　外交部：合作面對威權主義擴張

▲外交部。（資料照／記者黃國霖攝）

▲外交部。（資料照／記者黃國霖攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

北約秘書長呂特（Mark Rutte）日前在布魯塞爾智庫的研討會中呼籲各方，正視中國的擴張野心，並指出「中國持續霸凌台灣」等問題。對此，外交部今（14日）表示，值此威權主義國家不斷向外擴張、侵略的時刻，呂特秘書長的發言更具意義，台灣作為國際社會負責任的民主成員，將持續與G7及北約等理念相近夥伴合作，共同捍衛台海及區域的和平、穩定與繁榮。

外交部提到，北約秘書長呂特（Mark Rutte）於12日在布魯塞爾智庫「卡內基歐洲」（Carnegie Europe）舉辦的研討會上，以「北約必須提升國防支出以避戰」（To Prevent War, NATO Must Spend More）為題發表演說，呼籲北約盟友須轉向「戰時思維」，大幅提升國防生產與支出，以強化嚇阻並捍衛自由民主的生活方式。

此外，外交部指出，該演說還呼籲各方，正視中國的擴張野心，並指出中國正快速提升其軍事實力，同時也持續霸凌台灣。外交部再指，呂特秘書長在演說後的問答交流中還表示，如果未來俄羅斯與烏克蘭進行和平談判，而俄國佔據有利地位，則中國或將效仿並據以「蠶食」（nibble）台灣。

外交部說明，這是呂特秘書長今年10月1日上任後首度公開演說，除了明確指出中國的擴張本質與作為，以及對台灣的侵略野心，還積極呼籲各界正視中國、俄羅斯、北韓及伊朗對全球和平與安全秩序造成的挑戰。

外交部認為，值此威權主義國家不斷向外擴張侵略野心的時刻，呂特秘書長的發言更具意義。外交部強調，面對威權國家強化協作、破壞區域和平穩定與國際秩序，台灣作為國際社會負責任的民主成員，將持續與G7及北約等理念相近夥伴合作，共同捍衛台海及區域的和平、穩定與繁榮。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
直擊／南韓天后現身新北耶誕城！ 　寒流辣露纖腰：越跳越熱～
TOYOTA台中GR嘉年華！　經典車、天皇旗艦都到了
快訊／尹錫悅遭彈劾　國務總理韓悳洙成為「代理總統」
下體頂2幼女！狼父強辯：我可以別人不行
快訊／越晚越冷「低溫特報擴大4縣市」　今明最凍不到10度
快訊／南韓國會「通過」總統彈劾案！　尹錫悅立刻停職
台男日本被捕！友人招待免費出國「幫個小忙」慘了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞 快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

斷言綠營2026北市長推王世堅　黃暐瀚：不會再找一個黨外的人參選

北約秘書長曝「中國持續霸凌台灣」　外交部：合作面對威權主義擴張

教學支援老師「同工不同酬」！　國民黨智庫要求教育部檢討

遭爆「提拔」特助當原民會委員　伍麗華反擊：高金素梅說謊政客

「李文宗是柯文哲私庫管理者」　吳靜怡轟：豢養龐大網軍、假帳號

雙城論壇陸委會否決陸媒來台　許宇甄：民進黨比共產黨還要共產黨

快訊／勞部輕生員工家屬最新聲明！　感謝各界聲援「打破官官相護」

一貫道民眾赴陸遭捕　綠委籲蔣萬安：在雙城論壇向中國抗議

幕後／考試院人事17日表決　國民黨團點名這幾位「不會全部放行」

曝《憲訴法》白營仍在「凝聚共識」　黃珊珊：在野合作不是照單全收

Toyz入獄半年突發「最後自白」　鏡頭前淚崩：現在終於笑不出來

《獅子王》前傳揭開身世之謎　《獅子王：木法沙》曝大反派刀疤有苦衷？

《再見愛人4》劉爽曾讓老婆流產　「拿她憂鬱症的藥上網討拍」超過分

揪閨蜜隆乳術後竟排黑尿！　2人洗腎1月還狂掉髮...診所回應了

皮克斯職人劇？《腦筋急轉彎》宇宙擴張　《夢境製片廠》腦袋裡上演辦公室宮鬥

東籃戀破局..張立東喊：擴大經營！　Yuri.一粒.李雅英..7女神夢幻聯動

10歲女童唱《Lydia》　流暢真假轉音獲網讚！

妻看完周杰倫演唱會爆哭　求老公告別式要播《回到過去》

轎車路口左轉衝出沒在看　直行車來不及閃直接撞上

老婆左右不分鬧尷尬　尪給台階來避免吵架

斷言綠營2026北市長推王世堅　黃暐瀚：不會再找一個黨外的人參選

北約秘書長曝「中國持續霸凌台灣」　外交部：合作面對威權主義擴張

教學支援老師「同工不同酬」！　國民黨智庫要求教育部檢討

遭爆「提拔」特助當原民會委員　伍麗華反擊：高金素梅說謊政客

「李文宗是柯文哲私庫管理者」　吳靜怡轟：豢養龐大網軍、假帳號

雙城論壇陸委會否決陸媒來台　許宇甄：民進黨比共產黨還要共產黨

快訊／勞部輕生員工家屬最新聲明！　感謝各界聲援「打破官官相護」

一貫道民眾赴陸遭捕　綠委籲蔣萬安：在雙城論壇向中國抗議

幕後／考試院人事17日表決　國民黨團點名這幾位「不會全部放行」

曝《憲訴法》白營仍在「凝聚共識」　黃珊珊：在野合作不是照單全收

斷言綠營2026北市長推王世堅　黃暐瀚：不會再找一個黨外的人參選

直擊／南韓天后現身新北耶誕城！ 　寒流辣露纖腰：越跳越熱～

改善「筋太硬」問題　葉子霆主動報名瑜珈課

長照司伏地挺身不算霸凌！次長還原過程：同仁自述有健身、非體罰

李坤城兒揭「林靖恩被代書騙500萬」　黃宥嘉吐槽：沒搞清楚狀況

「血水聖靈教」黑歷史遭起底！女信徒瘋砍親人、教友被強制配婚

3年86件森林火災　林業分署演訓提升滅火技能

焢窯同+星空電影院　嘉義市花海節接駁人龍1公里

北約秘書長曝「中國持續霸凌台灣」　外交部：合作面對威權主義擴張

要去議員服務處泡茶！屏東男騎自行車跌倒　警急救援

靈異影片曝光！正妹誤住猛鬼病房　目擊驚悚畫面...179萬網友嚇壞

政治熱門新聞

習近平國慶文告刪6個字　呂秀蓮：重要訊號

快訊／勞部輕生員工家屬最新聲明！　感謝各界聲援「打破官官相護」

點名民進黨蘇系「這個人」戰新北！　吳子嘉分析：當選機會非常大

高虹安「鄰家姊姊」造型曝光！粉絲狂讚

司長逼深蹲被認鼓勵運動　她轟公務體系腐敗

陳佩琪帶「平安龜」赴北所　盼柯文哲平安歸來

蔣萬安「閃到腰」行程全取消　林奕華：昨天比較嚴重

重申反廢死立場！　侯友宜：我看過兇嫌犯案後還在笑

陸證實逮捕3名一貫道信徒　陸委會：儘早放人

翁曉玲喊「大陸人有中華民國國籍」　綠委轟：這就是中國國民黨立委

前防長李天羽辭世　他曝任內兩大貢獻：太平島機場、縮短役期為一年

今年度國營事業預算三讀　規模6兆、大砍火力發電和就安基金

藍提高罷免門檻闖關「最終戰」戰略曝　綠營悲觀：一定盡全力擋

幕後／考試院人事17日表決　國民黨團點名這幾位「不會全部放行」

更多熱門

相關新聞

快訊／勞部輕生員工家屬最新聲明！　感謝各界聲援「打破官官相護」

快訊／勞部輕生員工家屬最新聲明！　感謝各界聲援「打破官官相護」

勞動部吳姓公務員之死，引發全國關注，勞動部在事件爆發後所發布的第一份調查報告竟稱分署長謝宜容「立意良善」引發國人怒火；新任勞動部長洪申翰11日上午召開記者會，親自公布調查結果，直指謝宜容確實有職場霸凌。對此，吳姓家屬今（14日）透過新北市議員李宇翔發布最新聲明，表示感謝各界聲援，才能打破官官相護、文過飾非的重重黑幕，才能揭開表面「目的良善」、實際推諉卸責的醜陋居心與面目。

林佳龍盼實踐「臭豆腐外交」　「台美繼續共同維護區域的穩定」

林佳龍盼實踐「臭豆腐外交」　「台美繼續共同維護區域的穩定」

美擬新規防中國獲AI晶片　豁免名單有台灣

美擬新規防中國獲AI晶片　豁免名單有台灣

中國21歲新星崔永熙「左膝重傷」報銷

中國21歲新星崔永熙「左膝重傷」報銷

專家拆華為手機：晶片落後台積電6年

專家拆華為手機：晶片落後台積電6年

關鍵字：

北約中國霸凌外交部Mark Rutte布魯塞爾Carnegie EuropeNATO

讀者迴響

熱門新聞

郭彥均遭詐「台北東區公寓頭期款」金額曝

外婆「逆齡」被當嫩嬰媽！　網看照片突破盲點

車諾比核災「狗群變異」　可抵抗輻射

3女學生「同時挺孕肚」：同一個爸爸

科技男吃掉極品女下屬！快樂200次對話曝性癖

好癢！醫驚見一根毛「11隻蟲蟲在爬」　她羞吐：都沒洗

左營深夜傳地層下陷！建案旁路面塌陷

幫Toyz教訓失敗！蹦闆輸了改名「統神的狗」

手機接飯店USB孔「跳出超毛通知」　解釋曝

14小時達成百人斬　女優真實心聲曝光

LINE一口氣公開「4項新功能」

習近平國慶文告刪6個字　呂秀蓮：重要訊號

競國關廠解雇員工拖累股價！　宣布自救買庫藏股8000張

水逆要結束了！12星座「最新一周運勢」出爐

「跟劉真同病」51歲Paul親吐近況：已交代遺言

更多

最夯影音

更多

Toyz入獄半年突發「最後自白」　鏡頭前淚崩：現在終於笑不出來

《獅子王》前傳揭開身世之謎　《獅子王：木法沙》曝大反派刀疤有苦衷？

《再見愛人4》劉爽曾讓老婆流產　「拿她憂鬱症的藥上網討拍」超過分

揪閨蜜隆乳術後竟排黑尿！　2人洗腎1月還狂掉髮...診所回應了

皮克斯職人劇？《腦筋急轉彎》宇宙擴張　《夢境製片廠》腦袋裡上演辦公室宮鬥

熱門快報

青春炸裂！投票抽百項好禮

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

好市多熱議新品開箱

好市多熱議新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱好市多評價兩極的食品，幫大家排雷省荷包！

解鎖包租代管 房東必學！

解鎖包租代管 房東必學！

面對複雜的租屋管理，常覺得心累嗎？搞懂包租代管，專業流程讓你當個輕鬆房東！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面