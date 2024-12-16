家電零件大廠工程師被開除！半夜翻牆爬窗闖辦公室　判拘役30日

▲台中一名蕭男遭公司開除，結果半夜爬牆爬窗進入公司，被判處侵入建築物，拘役30日。（圖／ETtoday資料照）



記者許權毅／台中報導

台中市一名蕭男為工程師，原任職於一間替多間日系品牌生產零件的製造商，蕭男去年在公司內跟同事謝男發生暴力衝突，結果遭開除，沒想到蕭男在被開除隔日凌晨1點多，從廠區外翻牆進入，再爬窗進入辦公室，疑似為了取回電腦內資料、私人物品，該公司調閱監視器後發現提告。台中地院判蕭男侵入建築物，拘役30日，可易科罰金。

判決書寫下，蕭男原先在偵查中坦承犯行，經與辯護人討論後，當庭後改口辯稱：「我是在職員工。」蕭男辯護律師則表示，一般公司除非有禁止夜間進入，不然如果有私人物品在公司內，有權利取回，即無侵入住宅之犯意。

不過，檢方調閱資料後發現，該公司已經在暴力事件後隔天（去年11月2日）將蕭男開除，並在同月7日生效，停止雙方契約，蕭男闖入公司時間為8日凌晨1時5分。

台中地院認為，蕭男明知已經遭開除，並且雙方已經終止勞動契約關係，仍刻意選在凌晨時分，掩人耳目，以攀爬公司側牆、窗戶的方式，潛入廠區以及辦公區域，法制觀念淡薄。認定蕭男犯侵入建築物罪，處拘役30日，如易科罰金，以1千元1日折算。

另外，蕭男所任職公司，為台中一間零件大廠，專門替日系家電、工具品牌製作零件，是台灣最大零件供應商之一，有20多年歷史。