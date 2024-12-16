女慣竊一中商圈狂偷20多頂高檔安全帽　轉手跳蚤市場賤賣200元

記者許權毅／台中報導

台中市62歲王女是一名女慣竊，擁有大量竊盜前科，近期專門鎖定一中商圈內騎士的安全帽，且專挑選價值數千元至萬元的安全帽行竊，再一口氣拿到附近跳蚤市場轉售，一頂賤賣200塊錢，以換取生活費。經查，王女早在2011年就有竊盜紀錄，不只安全帽，土地公的香爐、生活用品、衛生棉、電子磅秤、咖啡以及啤酒，都是王女的下手目標，進出監獄頻繁。

▲台中一中商圈近期有多名騎士安全帽遭竊，其中一名嫌犯就是身穿粉衣、騎三輪車的王姓女慣竊 。（圖／記者許權毅翻攝）



第二警分局說，一中商圈近期出現多名安全帽大盜，專門挑選騎士擺放在機車手把、座墊上的安全帽，且只要安全帽外型較亮麗，就更容易成為這些竊賊的目標，近半年起，一中商圈就已經破獲53件安全帽竊盜案，數量相當多。

▲一中商圈人潮多，許多逛街民眾、學生都會騎乘機車在附近停放，安全帽直接擺放在車上，變成慣竊目標 。（圖／記者許權毅攝）



經警方追查，其中一名王姓女慣竊常常騎著三輪車出沒在一中商圈，專挑深夜或是凌晨時分，見到人煙稀少時，就一頂一頂安全帽偷取，把放在三輪車上平台，整個犯案過程行雲流水，5秒鐘一頂，毫不猶豫、效率之高。

▲一中商圈安全帽大盜不只一人，先前也有一名陳嫌專挑高檔安全帽下手 。（圖／記者許權毅翻攝）



王嫌得手後，就會將安全帽一起載送至跳蚤市場，以一頂200塊為代價賣給不特定攤商，依此推算，王嫌不法所得也僅約4千元左右，全案經警詢後，將王嫌依竊盜罪嫌送辦，近期已經入監執行。

據了解，王嫌有固定居住地，卻因生活無法自理，選擇到處行竊，以銷贓後的所得維生。王嫌自2011年就有多起竊盜前科，不論是土地公廟的香爐，到生活用品店販售的米、啤酒甚至潔牙粉、衛生棉等，都是王嫌下手目標，10多年來已經進出監獄無數次。