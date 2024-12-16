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陸妻陳屍雪梨疑點多！　台灣尪失蹤「警問到家人」發聲

▲大陸妻子陳屍公園 台裔丈夫澳洲下落不明…外交部回應了。（圖／翻攝自新南威爾斯州警務處官網）

▲中國籍妻子陳屍公園，台裔丈夫澳洲下落不明。（圖／翻攝自新南威爾斯州警務處官網）

記者張靖榕／綜合報導

中國移居澳洲多年的女子李卓君（Zhuojun “Sally” Li），日前被發現陳屍雪梨機場附近的公園，台灣裔丈夫陳家寶至今下落不明。澳洲警方透過中文翻譯，與陳家寶（Jai-Bao “Rex” Chen）在台灣的家人取得聯繫，家人表示他並未回到台灣，因此警方研判人可能還在澳洲，但無法確定是否仍然在世。

綜合當地媒體報導，李卓君（Zhuojun “Sally” Li）年僅33歲，她已經高度腐爛的遺體於11日早晨被跑步的民眾發現，遺體用塑膠包裹並棄置於雪梨機場附近的約瑟夫班克斯公園（Sir Joseph Banks Park）灌木叢中。

李卓君早在12月初因母親無法聯繫上她就被通報失蹤。警方表示，她同為33歲的丈夫陳嘉寶，目前下落不明，警方對其安危「極度憂慮」。

陳嘉寶身高約165至170公分，身材瘦削，擁有黑髮與棕眼，警方已在雪梨扣押了一輛銀色豐田Avensis並進行法醫檢驗。根據掌握的監控畫面，該車於11月30日清晨4至5時間，曾停在博塔尼（Botany）區Foreshore路北側，警方懷疑這輛車曾被用來運送李卓君的遺體。

警方呼籲當時經過的車輛駕駛，尤其是擁有行車紀錄器的司機，包括卡車司機與工匠，提供相關影像或消息，協助調查。

李卓君20多年前從中國移居澳洲，與來自台灣的陳嘉寶住在綠草區（Greenacre）一處租賃公寓內。偵緝督察多赫提（Danny Doherty）表示，目前尚無證據證明陳嘉寶仍然在世，或自11月底以來有任何目擊他的記錄。

警方已成立專案組「Zygon行動隊」調查此案，並展開全澳範圍的調查。警方未排除第三方涉案的可能性，李卓君的母親目前居住在雪梨，已在警方通報下得知消息，而警方則透過中文翻譯與陳嘉寶在台灣的家人取得聯繫。

多赫提指出，陳嘉寶的家人已證實他並未回到台灣，目前仍推測其可能在澳洲，但是否仍然在世仍是未知數。

多赫提強調，李卓君並無任何犯罪記錄，而陳嘉寶過往僅有一些輕微的法律問題，並無涉及組織犯罪的跡象。「她是一位年輕女性，過著正常的生活，卻以可疑且殘酷的方式失去生命。」

目前警方並未發現家庭暴力的記錄，正積極考慮第三方涉案的可能性。多赫提形容這起案件為「悲慘且不尋常的死亡事件」，指出案件的複雜性為調查帶來極大挑戰，呼籲任何知情人士儘速提供線索。

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