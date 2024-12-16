深夜闖紅燈撞飛機車騎士！高雄男肇逃1小時落網　酒測值破表

▲洪姓男子酒駕闖紅燈撞飛機車騎士。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名洪姓男子（43歲）14日凌晨零時許酒後開車，行經路竹區中山路與聖母街口時，闖紅燈撞飛停等紅燈的的鄺姓機車騎士（30歲），洪男肇逃，民眾通報119將受傷的鄺男送醫，有多處擦挫傷，所幸沒有生命危險。警方獲報在1個小時後逮捕肇事的洪男，酒測值竟高達1.32毫克。

湖內分局路竹分駐所14日0時30分許獲報，在路竹區中山路與聖母街路口發生一起交通事故。交通分隊及路竹所員警獲報趕赴現場，除測繪及疏導交通外，並協助傷者送醫救護。

警方調查，車禍發生時鄺男騎著機車沿著台一線由北往南行駛，在路口停等紅燈時，一輛轎車從後方高速衝撞，肇事轎車駕駛隨後逃離現場，經警方追查於事發1小時後，將肇事逃逸的洪姓犯嫌通知到案。

洪男到案後坦承車是他開的，也承認肇事逃離現場，經酒測酒測值為1.32毫克，全案訊後依共危險罪嫌將洪男函送地檢署偵辦。

湖內分局呼籲，汽、機車駕駛人應熟稔路權觀念，隨時注意前方及周遭狀況，保持與前車之安全距離，有疲勞、飲酒等情形切勿駕車上路，如不慎發生車禍，應即時向警方報案，留於現場等待警方到場處理，以維自身及其他用路人安全與權益。

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