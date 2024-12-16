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花蓮慈濟感染管制與抗生素管理成效佳　獲醫策會兩大獎項肯定

▲醫策會董事長張上淳（左）頒發「團體卓越績優獎」獎座給花蓮慈濟醫院顧問王立信醫師。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

▲醫策會董事長張上淳（左）頒發「團體卓越績優獎」獎座給花蓮慈濟醫院顧問王立信醫師。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮慈濟醫院執行財團法人醫院評鑑暨醫療品質策進會「2023年感染管制與抗生素管理品質提升計畫」成效卓越，藉由創新作為與跨院合作，全面提升感染控制及抗生素管理的品質，為花蓮、台東醫療體系注入新動能；榮獲「團體卓越績優獎」及「醫學中心創意優等獎」，12月14日由院長室顧問王立信帶領感染管制室團隊接受表揚。

抗生素抗藥性對全球衛生和人類發展構成的威脅愈來愈嚴重；台灣各種抗生素用藥檢出抗藥性率自2017年以來有增加趨勢，東部尤其明顯，花蓮慈濟2023年起參加醫策會「感染管制與抗生素管理卓越計畫」並承擔主責醫院，與門諾、玉里慈濟、台東關山慈濟等醫院，以及花蓮的陳耳鼻喉科、光鹽、宏恩、郭乃瑜耳鼻喉科等診所聯盟，除建立抗生素使用規範，並對民眾辦理手部清潔、抗生素使用等相關衛生教育活動，提升病人照護品質、保障醫病安全。

▲醫策會董事長張上淳（左）頒發「團體卓越績優獎」獎座給花蓮慈濟醫院顧問王立信醫師。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

▲感管室主任黃妙慧醫師分享感染管制與抗生素管理卓越計畫東部主責醫院執行成效。
醫策會12月14日在台北榮民總醫院介壽堂舉辦「感染管制與抗生素管理品質提升計畫」成果發表會暨頒獎典禮，花蓮慈濟醫院由院長室顧問王立信帶領感管室團隊接受表揚，並由感管室主任黃妙慧醫師分享感染管制與抗生素管理卓越計畫東部主責醫院執行成效。

在感染管制方面，黃妙慧主任指出，花蓮慈濟醫院率先建置資訊系統，強化加護單位對CRE（抗碳青黴烯腸桿菌科細菌）的主動監測，成功將醫療照護相關感染密度從1.61‰降至0.87‰。同時，透過組合式照護模式，新生兒傳染病預防、縮短檢體運送時效、大數據平台建置等措施，大幅提升醫療照護的效率與精準度。

▲醫策會董事長張上淳（左）頒發「團體卓越績優獎」獎座給花蓮慈濟醫院顧問王立信醫師。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

▲花蓮慈濟醫院顧問王立信醫師（後排左三）、感管室主任黃妙慧（前排左一）、副主任江惠莉（前排左二）領獎後與張上淳董事長（前排右四）合影。

在抗生素管理上，花蓮慈濟醫院也透過核心團隊定期會議，監控抗生素使用，並針對超量及長期使用的個案即時回饋科別主任與主治醫師，確保合理用藥。此外，針對高度抗藥性特殊菌種，如綠膿桿菌和CRE，導入先進藥敏測試技術，進一步提升診斷與治療準確性。

作為主責醫院，黃妙慧主任說，花蓮慈濟與聯盟醫療機構，包括門諾醫院、關山慈濟及玉里慈濟等醫院攜手合作，共同推動醫療處置組合式照護，並落實環境清潔品質檢測。不僅門諾醫院的骨科術後感染率顯著下降，玉里及關山慈濟醫院更導入ATP技術，確保最後的環境清潔品質。

此外，花蓮慈濟也重視社區衛生教育，透過創新翻轉教育模式，吸引200多名民眾參與抗生素知識的互動活動，提升健康意識。感控專家王立信表示，能夠獲得「團體卓越績優獎」與「醫學中心創意優等獎」的肯定，是對全體醫療團隊努力一大鼓舞。黃妙慧主任也指出，雖然在推動過程中面臨城鄉差距與資源不足等挑戰，但透過專業團隊的支持與不斷改善，無論是感染管制或者是抗生素管理都有很好的成效，將持續帶動東部地區醫療品質全面升級。

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關鍵字：

慈濟感染管制抗生素管理成效醫策會大獎

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