全台首創「花蓮縣災難醫療隊」DMAT數位升級　徐榛蔚率團隊持續打造智慧救災創新標竿

▲花蓮慈濟醫院與花蓮縣災難醫療隊合作使DMAT成功升級iDMAT。（圖／資料照）

地方中心／綜合報導

花蓮縣長徐榛蔚12/8參與花蓮慈濟醫院團隊於台灣醫療科技展的「iDMAT挺花蓮(TEAM HUALIEN)：智慧串接生命之練」成果記者會，花蓮慈濟醫院與花蓮縣災難醫療隊（DMAT）今年升級全台第一支全面資訊化的災難醫療隊（iDMAT），在大型災難發生時，透過手機APP一鍵完成資料整合、雲端上傳，在最快時間完成搶救生命的任務，未來也將持續打造花蓮成為智慧救災創新標竿。

「花蓮是全台首創升級iDMAT的縣市！」，縣長徐榛蔚表示，在前縣長傅崐萁的遠見下，花蓮縣政府與慈濟團隊攜手，0206地震後率先成立DMAT團隊，在台鐵太魯閣事件中首度投入，在重大意外災害發生時進入現場指揮調度，讓第一線的警消與醫療人員能盡速搶救傷患，但因為現場常天候不佳，傷者人數眾多，手寫醫檢紀錄也讓醫院與家屬無法及時辨認，造成醫療與調度上的困難。



徐榛蔚指出，經過數年不斷更新進步，今年初花蓮DMAT與慈濟醫院合作成立資訊整合平台，簡化繁瑣的手寫資料作業，在0403地震時精準、迅速的分流大量傷患，與花蓮縣衛生局共同獲得「國發會政府服務獎」的肯定。感謝慈濟與縣府團隊保持密切的訓練與合作，提升救災救護量能，成為花蓮最堅強的後盾；花蓮目前擁有領先全國的災難醫療團隊，也希望將這些經驗與其他縣市分享交流，打造臺灣成為全面升級智慧韌性城市。

花蓮慈濟醫院院長林欣榮表示，花蓮近年經歷數次重大意外與天災的考驗，也讓災難醫療團隊不斷進化，在縣府的全力支持在今年初成立資訊整合平台，經歷0403地震後成為花蓮縣災害防救醫療新里程，合作打造花蓮成為韌性城市，也獲得中央及來自國際的肯定。



花蓮縣地形狹長、醫療資源分配不均等因素，讓醫療隊在災害搶救時備受考驗。花蓮縣衛生局在2018年0206花蓮大地震後，邀縣內急救責任醫院、慈濟基金會後勤組成花蓮縣災難醫療隊。這是一支由衛生局主責、縣內8家醫院合作的災害防救醫療的花蓮隊(TEAM HUALIEN)，也是花東第一支災難醫療隊。

花蓮縣災難醫療隊與消防局特種搜救隊醫療組及救護組建立災害現場傷患處置模式。在2021年0402 太魯閣列車事故及2022年0918玉里震災時，展現合作無間，以最快時間完成搶救生命的任務。

災難發生時，最讓醫療隊困擾的不是搶救傷患，而是所有的資料全需手工填寫，同時還須接聽來自各界的關心電話。卸下急診部主任與東區緊急醫療應變中心(REMOC)執行長的賴佩芳醫師，在2022年邀請院內AI中心專案經理林佳玟參加全臺DMAT聯合演練，了解災難醫療隊運作模式，作為後續資訊化設計的基礎。隔年1月，由花蓮慈院兼任AI中心主任的吳彬安副院長與花蓮縣縣長徐榛蔚簽訂災難醫療隊資訊化合作備忘錄。

在資訊化過程，因為要作病人身分辨識，要上傳到雲端共享，團隊共識用手機APP，賴佩芳指出，好處是災難發生時可能會停電，手機可多撐點時間，第二是手機有網路，如Wifi故障，可運用個人網路；也可在基地作區域網路，把APP的資料傳輸到筆記電腦、共用雲端，相關單位主管、人員只要有權限，可以不再以電話諮詢，即可掌握最新進度。

在2023年11月太魯閣馬拉松以及今年3月花蓮縣府近4000人的聯合運動會初步實地測試，傷患一來，隨即依檢傷配戴手環，護理師、醫師只要以手機APP掃描手環上的QR-code，即可輸入病人資料、勾選相關處置，上傳雲端，待醫療站處置完畢，後端資料已連接Power BI完成統計及相關圖表。

第二次測試後不到半個月，就遇到0403大地震，賴佩芳當天剛好是DMAT值班醫師，在準備出發前，就與相關業務值班人員接到花蓮縣衛生局啟動APP分配工作，採用全球最先進的 AI系統智慧，並將即時資訊運用於災害醫療中，展開救援工作，成功在第一時間搶救受困傷者。

花蓮慈濟醫院與花蓮縣災難醫療隊合作使DMAT成功升級iDMAT，花蓮慈濟醫院不僅獲得醫策會NHQA國家醫療品質獎「智慧醫療類智慧解決方案組」標章及創意獎，並與花蓮縣衛生局共同獲得「國發會政府服務獎」的肯定。未來將整合更多數位技術，打造更智慧化的防災體系，持續提升災難應變的精準和效率。