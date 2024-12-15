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陸客郵輪發病急送花蓮慈濟　治療兩個月後平安返家

▲▼陸客搭郵輪發病，被送往花蓮治療，目前己返回大陸。（圖／翻攝中新網）

▲老翁在醫護人員的陪伴下平安返回湖北。（圖／翻攝中新網）

記者蔡紹堅／綜合報導

湖北宜昌75歲劉姓老翁10月搭乘郵輪前往宮古島旅遊，途中身體嚴重不適，有生命危險，被送往花蓮慈濟醫院治療。經過兩個多月的治療，老翁身體恢復穩定，於14日下午搭機返回湖北。

根據《中新網》報導，老翁10月11日搭乘郵輪從香港前往宮古島旅遊，航經花蓮附近海域時突發疾病，經過簡單救治後，仍有生命危險，郵輪於是發出求救訊號，台灣方面積極響應，派出直升機將老翁就近送往花蓮慈濟醫院治療。

報導提到，老翁的家屬收到訊息後，不知如何面對，向宜昌市台辦求助。宜昌台辦和湖北省台辦透過多種管道，請託花蓮縣議員吳建志協助處理此事。

▲▼陸客搭郵輪發病，被送往花蓮治療，目前己返回大陸。（圖／翻攝中新網）

吳建志的多方奔走下，請國民黨黨團總召傅崐萁、花蓮縣長徐榛蔚辦公室幫助病人協調醫院救治事宜，並幫助家屬與醫院建立溝通管道，協助家屬辦理入台證件。

報導指出，同時，慈濟醫院對老翁展開了積極治療，經過兩次手術，病人脫離了生命危險，生命體徵正常，意識清醒，能夠進行簡單交流。

報導最後提到，在傅崐萁、徐榛蔚辦公室的共同幫助下，慈濟醫院醫護人員14日在吳建志陪同下將老翁送回大陸，「病人家屬在機場見到老翁的那一刻，忍不住熱淚盈眶，頻頻向醫護人員鞠躬致謝，並送上錦旗。」

▼老翁的家屬向慈濟醫院的護理師送上錦旗感謝。（圖／翻攝中新網）

▲▼陸客搭郵輪發病，被送往花蓮治療，目前己返回大陸。（圖／翻攝中新網）

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