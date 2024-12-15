花蓮珍愛地球漫步走 ！走完全程5公里　iPhone16幸運得主出爐

▲「珍惜資源愛地球」活動沿著兩潭自行車道往北行，到花蓮港景觀橋折返，全程約5公里。（圖／花蓮市公所提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮市公所14曰舉辦「2024愛花蓮．山海漫步走暨珍惜資源愛地球」活動，今天在太平洋公園曙光廣場登場，吸引約五千位民眾熱情響應。花蓮市長魏嘉彥率領市公所團隊與花蓮鄉親共享健走的樂趣，並希望藉由活動增進花蓮鄉親的健康體魄，也培養親子間的情感及溝通管道。

當天下午兩點不到，民眾陸續湧入，在藝人潘若迪老師的帶領下，大家一起做暖身操，全場嗨翻天。緊接著魏市長與參加活動的鄉親在鳴槍後起走後，千人在鳴槍中從曙光廣場出發，沿著兩潭自行車道往北行，到花蓮港景觀橋折返，全程約5公里，60分鐘左右即可完成，完走全程的民眾能拿到一張摸彩券及完走禮一份。參與健走的民眾彼此加油勉勵，沿途紀錄拍照，也有人以臉書直播，和好友分享盛況。

魏嘉彥表示，健走是最貼近民眾生活習慣的有氧運動，市公所除舉辦健走活動之外，也推動低碳鐵馬行，希望藉此增進花蓮鄉親的健康體魄，也培養親子間的情感及溝通管道，現場還有宣導攤位、午後市集以及精采表演，相信大小朋友今天都會一起度過健康、精神飽滿的假日。市公所會持續辦理各種活動，為市民朋友打造活力與知性的城市，歡迎大家踴躍參加。他也再次謝謝潘若迪老師，一直與花蓮同在，為花蓮帶來歡樂。

活動的最高潮，就是摸彩活動，這次市公所提供逾百項的摸彩品，獎項陸續抽出，包括PS5 SLIM 遊戲主機、Dyson吸塵器等大獎，還有智慧腕錶、廚餘機各種家電用品、生活用品等近百餘個獎項。

魏嘉彥抽出最大獎是市價近3萬元的iPhone 16，幸運兒是花蓮市民賴先生。他更在現場加碼抽出一台PS5遊戲機以及25名500元及1000元不等的全聯禮券。

現場也準備了許多精彩的表演，有花蓮女中 嘻哈舞蹈研究社、花蓮高商舞感社，連番上陣炒熱現場氣氛，清潔隊也提供廚餘處理相關的有獎徵答，民眾踴躍搶答拿獎品，也從中獲得許多常識；還有大小朋友一起觀看的《環保海廢劇：誰吞了史丹利？》，是由夢想蝸牛故事屋透過戲劇表演的方式，與現場的大民眾一起互動共玩，也藉由故事中的主角史丹利(塑膠袋)，帶出海洋垃圾對環境保護的議題，呼籲大家一起愛護美麗的海洋。

在周邊的13個政令宣導攤位都有提供有獎徵答、玩遊戲拿好禮，讓活動更加豐富有趣，每一攤位都大排長龍；另外集結9家超特色攤商午後市集，吸引完走的民眾前來排隊採買，攤攤都是人氣爆表，參加健走的民眾不僅得到健康，也吃到美食、買到好物，每個人都收穫滿滿。

