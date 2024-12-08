帶動億萬觀光熱潮！花蓮自由行大獎出爐　幸運得主抱回特斯拉

▲抽獎儀式在律師見證下抽出最大獎「特斯拉model 3 煥新版」汽車幸運得主。（圖／花蓮縣政府提供）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣政府舉辦「永續遊花蓮-自由行獎勵方案」住宿抽獎活動，只要5月10日至11月30日在花蓮合法旅宿業住宿，並前往指定旅遊點3項，即可參加抽獎，抽獎儀式於日前在律師見證下舉辦，抽出最大獎「特斯拉model 3 煥新版」汽車幸運得主，由台中市的楊先生獲得特斯拉汽車，將於12月13日頒獎。

縣長徐榛蔚表示，花蓮縣政府結合永續理念，推出「永續遊花蓮-自由行獎勵方案」住宿抽獎活動，鼓勵民眾選擇低碳旅遊方式，如環保旅宿、環保餐廳、環境教育場所，以及擁有山海魅力的自行車道。透過這次活動，遊客除了能享受花蓮清新的空氣與壯麗的山海美景，還有機會參加抽獎，將價值170萬元的「特斯拉model 3 煥新版」汽車帶回家。本次活動共吸引約2萬人次參與，有效帶動花蓮住宿及相關食、宿、遊、購、行消費。根據交通部觀光署今年過夜旅客每人每次平均旅遊支出5,270元計算，此活動成功創造超過1億餘元的觀光產值。

觀光處副處長林加昌指出，本次「永續遊花蓮-自由行獎勵方案」住宿抽獎活動，抽出萬眾期待的「特斯拉model 3 煥新版」幸運得主，得獎名單已公布於活動網站(https://hltrip.tw/self/news.php)。

抽中特斯拉汽車的楊先生表示，今年的花蓮雖然經歷地震、颱風與豪雨的重重考驗，也對觀光與旅宿產業造成了沉重打擊，但花蓮依然以「山海輝映，四季如畫」的美景吸引著遊客，此次遊程帶家人去了太平洋公園欣賞壯觀的海景、林田山文化園區的昔日風華、芭崎的東海岸蜿蜒地形，都是令人流連忘返的好地方，捨不得離開，非常感謝此次活動的主辦單位及相關工作人員。



歲末年終，花蓮縣即將迎來一系列精彩活動，邀請您一起感受濃厚的節慶氛圍！從12月21日至12月25日的花蓮幸福聖誕城，到12月31日至1月1日的太平洋觀光節跨年演唱會與眾人一同倒數迎接新年！

此外明年1月17日至2月16日的2025花蓮太平洋燈會將帶來全台最有年味的農曆新年燈會，萬盞燈籠高掛13鄉鎮，創意燈飾與浪漫璀璨燈區，加上繽紛主燈秀，讓造訪花蓮的旅人驚艷又開心，一起來花蓮迎接聖誕與新年，共度難忘的倒數時刻，迎接嶄新的一年！