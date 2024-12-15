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新婚男險掉嫖娼陷阱！報警後「真相反轉」...反手把妻子送入監牢

新婚男險掉嫖娼陷阱！報警後「真相神反轉」...他反手把妻子送進監牢

▲一名女子假意與男子結婚、騙取台幣80多萬元後，竟設局找人帶新婚丈夫去嫖娼。好在這名丈夫機警，逃過枕邊人的圈套。（圖／翻攝微博）

圖文／CTWANT

近日，中國媒體揭露「騙婚」手法騙出了新高度，一名女性在假意與無辜年輕男子結婚、騙取了台幣80多萬元後，竟設局找人帶新婚丈夫去嫖娼，要抓住對方的過錯，以此吞掉禮金。好在這名丈夫機警，才逃過枕邊人精心設計的圈套，反手將妻子與同夥4人全都送進監獄。

據陸媒《光明網》報導，近日貴州省龍里縣人民法院開庭審理了一起精心設計的騙婚案件。根據報導，貴州熊姓女子與李男是一對情侶，2024年1月，熊女為了進行醫美手術，上網找尋貸款方式，因此結識了周姓、宋姓男子，約定見面進行貸款面談。

熊女與周姓、宋姓男子見面後，2人告訴她因為信用問題，無法替熊女辦理貸款，但可以介紹熊女與他人結婚，領取結婚證書後，熊女得到人民幣10萬元（約新台幣44.7萬元）的禮金。等熊女成婚後，周男、宋男與熊女男友李男會故意帶這位「新科丈夫」去喝酒、嫖娼，熊女屆時就可以「對方有過錯為由」提出離婚，由於過錯在對方，所以也不用退還禮金。

熊女與李男同意後，當天就由婚戀仲介所田姓工作人員帶熊女去貴陽相親，與鮑姓男子相親成功。

短短幾天後的1月8日，熊女與鮑男前往當地政府機關辦理結婚登記，鮑男與家屬支付了人民幣136666元（約新台幣61萬元）給熊女作聘金。領證當晚，熊女跟著鮑男及其家人返回鮑男位於江蘇省的老家成婚，鮑男又根據熊女要求，花了人民幣47970元（約新台幣21.5萬元）為她買了多樣金飾。

這其中，熊女依照約定將36666元（約新台幣16.4萬元）作為「仲介費」交給婚戀所員工田男，剩餘10萬元則由熊女和男友李男用於償還2人債務及支出。而仲介費的36666元則由早就合謀的田男、周男、宋男3人分配、花用。

婚後沒幾天，熊女與鮑男回到貴州，熊女帶著鮑男到飯店後，便找藉口將他留在飯店，自行離開。而男友李男則以熊女「表哥」的身分與鮑男見面吃飯，意圖拉近關係。

然而，由於鮑男與熊女辦理結婚登記以來，熊女多次拒絕與他同居、見面，鮑男已經心中起疑，見「妻子」熊女行為異常，鮑男懷疑被騙，於是到公安機關報警，這起合謀「騙婚」的事件也終於曝光。

案發後，除了婚仲所工作人員田男以另案辦理外，涉案的熊女、李男、宋男、周男等4名被告人向警方坦承了自己的罪行，並且對受害的鮑男進行了部分賠償。但仍須面對刑事責任。

近日，這起案件在貴州省龍里縣人民法院開庭，熊女等4人被控以非法占有為目的詐騙他人財物，數額巨大，構成詐騙罪。法院判處4人有期徒刑3年10個月至3年不等，並處罰金3萬至2萬人民幣不等，並責令4人需全額賠償鮑男損失。

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