好市多碎洋蔥剛回歸！他見大媽「狂裝3大袋」：道德魔人要高潮了

▲好市多碎洋蔥機近日回歸。（圖／翻攝自臉書／台灣好市多）

圖文／CTWANT

美式賣場好市多（Costco）的美食區，多年前配料部分是採「自助式」取用，後來受新冠疫情影響，改由店員隨餐附送。近日，有不少民眾發現「碎洋蔥」重出江湖，卻也同時目擊到有人拿著大塑膠袋「裝到飽」，引起網上會員兩派論戰。

一名網友日前在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文表示，狂賀碎洋蔥回歸了，吃熱狗終於可以吃到滿滿的洋蔥，好過癮，「同一時間拿著塑膠袋裝滿滿帶回家的人也出現了」。

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貼文曝光後，也有會員在留言區爆料，自己遇見一位婦人拿著3個大塑膠袋裝走「碎洋蔥」，讓他忍不住直呼「道德魔人又在高潮了！？人家有繳年費包個幾袋而已，吃到你家的洋蔥了嗎？#反串要註明」。

▲「碎洋蔥自助」問題掀起網友兩方論戰。（圖／翻攝自臉書／Costco好市多 商品經驗老實說）

對此，就有一票網友指出，「一顆洋蔥是多少錢，怎麼有人貪小便宜成這樣」、「台灣最美的風景」、「貪婪也同步回歸了」、「除了省了買洋蔥錢，回去還不用切」、「洋蔥不能久放～脫水味道會差很多」。

也有鄉民認為，「好市多沒說話，愛裝多裝多少，個人素養問題」、「costco都不在意洋蔥被過量取用，那些正義魔人才更噁心」、「可是照片裡婦人有買熱狗，用塑膠袋比較好裝洋蔥呀，照片洋蔥量她裝這些，這樣也要PO上來酸？好市多有規定不能用塑膠袋裝洋蔥嗎？」

此外，還有人提出建議，「公告現場享用無限量！不可外帶就好」、「應該掃信用卡扣款，轉多少扣多少」、「不要給大家自由取用比較好，免得浪費食物跟沒素養的人裝回家自用」。

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