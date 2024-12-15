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72.1％市民支持「續辦雙城論壇」　北市府：越緊張越需要交流

▲ET民調／72.1％台北市民支持續辦雙城論壇，64.8%兩岸關係越緊張越需要進行對話。（圖／ETtoday民調雲）

記者袁茵／台北報導

台北上海雙城論壇將於12月17日登場，今年依慣例由台北市政府主辦，主題為「智慧治理，永續未來」；《ETtoday民調雲》最新調查顯示，有高達72.1％台北市民支持繼續舉辦雙城論壇。對此，台北市政府發言人殷瑋表示，這也反映多數市民認同台北市政府立場，越緊張越需要溝通交流。

針對《ETtoday民調雲》對於雙城論壇的最新民調結果，有高達72.1％台北市民支持續辦雙城論壇，殷瑋15日表示，這反映大多數台北市民認同北市府的立場，也就是認同在兩岸越緊張、越困難的時候，越需要溝通跟交流，交流比不交流好，增加了解比增加誤解好。

殷瑋強調，雙城論壇是行之有年的官方對話平台，在中央官方管道近年已不再運行的情況下，更應該要對台灣的民主韌性有信心，開大門、走大路，這也是大多數台北市民支持雙城論壇持續舉辦的理由。

▲▼台北市長蔣萬安2023年率隊訪中國大陸上海市參加雙城論壇，上海市副市長華源（右）接機。（圖／台北市政府提供）

▲台北市長蔣萬安2023年率隊訪中國大陸上海市參加雙城論壇，上海市副市長華源（右）接機。（圖／台北市政府提供）

為了解台北市民對於舉辦雙城論壇的態度與意向，《ETtoday民調雲》於12月10日至12日針對設籍台北市年滿18歲以上民眾，以EDM方式進行網路問卷調查，有效樣本數為1202份，在95%信心水準下，誤差為±2.83%。

根據調查結果顯示，對於是否支持台北市持續舉辦雙城論壇，有72.1％的台北市民表示支持，不支持者為21.0%，另有6.8%表示不知道或沒意見。

對於雙城論壇對於減緩兩岸緊張關係是否有幫助，調查結果也指出，有62.8%的台北市民認為舉辦論壇對於減緩兩岸緊張關係有幫助，認為沒幫助者為33.0%，表示不知道或沒意見者為4.2%。

談到有人認為共軍持續擾台的情況下，不應舉辦雙城論壇，但也有人認為兩岸關係越緊張，越需要透過雙城論壇持續對話，調查結果顯示，有64.8%的台北市民支持當兩岸關係越緊張時，越需要透過論壇來進行對話，認為在共機持續擾台的情形下不應舉辦雙城論壇者為26.2%。

▲ET民調／72.1％台北市民支持續辦雙城論壇，64.8%兩岸關係越緊張越需要進行對話。（圖／ETtoday民調雲）

▲ET民調／72.1％台北市民支持續辦雙城論壇，64.8%兩岸關係越緊張越需要進行對話。（圖／ETtoday民調雲）

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