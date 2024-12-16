蔣萬安今晚將送華源「大巨蛋瓷盤」　印王貞治剪影「為雙城揮好棒」

▲台北市長蔣萬安2023年率隊訪中國大陸上海市參加雙城論壇，上海市副市長華源（右）接機。（資料圖／台北市政府提供）

記者袁茵／台北報導

2024台北上海雙城論壇於今（16）、明（17）日登場，上海市副市長華源將在今天中午抵台，晚上出席位在圓山飯店的晚宴。台北市長蔣萬安今晚致詞，希望傳達「雙方能見上一面不容易」，而主題定調藝文、文化層面；且據了解，蔣萬安將送給華源一只瓷盤，上面印有大巨蛋與「世界全壘打王」王貞治金雞獨立剪影，象徵「為雙城揮出好棒」。

據了解，華源一行人將於16日中午抵達台灣，晚間將出席在圓山飯店的歡迎晚宴，此場由台北市政府作東，蔣萬安將到場出席致詞，再由華源致詞，雙方互贈禮物。據了解，蔣萬安今日致詞內容，主軸是比較軟性議題的文化、藝文層面，帶出台北市與上海市的互動交流連結，以及表達「雙方能見到一面並不容易」等歡迎上海團訪台。

至於禮物方面，蔣萬安預計送給華源一只瓷盤，上面印有台北101、台北大巨蛋照片，以及王貞治金雞獨立剪影，而盒子則會印有「雙城好、兩岸好」字樣。

此外，蔣萬安也預計請華源轉交一份禮物給無法來台的上海市長龔正，是一張錶框的攝影優選得獎作品，名為《北門與101同框》，攝影師為王幗瑛；而送給龔正此份禮物，是因台北市、上海市都屬於新舊交融的城市，儘管龔正此次沒機會訪台，但仍送上台北地景禮物，象徵「期待老友下次再見」。

另外，晚宴過程中也將播放東方與西方曲目，其中包括《家後》、《夜來香》、《菊花台》等，台味十足。

▼2024台北古蹟日老房子影像優選《北門與101同框》，台北市長蔣萬安預計將此照錶框，盼請華源轉交給龔正。（圖／照片取自台北市政府文化局網站，作者為王幗瑛）