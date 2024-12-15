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「見面不容易」致詞主題曝光！蔣萬安明宴請華源　準備1禮物盼轉交龔正

▲▼台北市長蔣萬安2023年率隊訪中國大陸上海市參加雙城論壇，與上海市長龔正（左）見面。（圖／台北市政府提供）

▲台北市長蔣萬安2023年率隊訪中國大陸上海市參加雙城論壇，與上海市長龔正（左）見面。（圖／台北市政府提供）

記者袁茵／台北報導

2024台北上海雙城論壇預計在16、17日登場，上海市副市長華源預計在16日中午抵台，並將出席位在圓山飯店的晚宴。據了解，蔣萬安於晚宴的致詞主題，將聚焦在文化、藝文方面，且內容也希望傳達出「雙方能見上一面不容易」含義，除了送給現場主賓禮物外，也額外準備一份「台北市地景」相關禮物，盼華源轉交給未出席的上海市長龔正。

據了解，華源一行人將於16日中午抵達台灣，由於台北市警察局日前已有掌握，可能會有歡迎、抗議等兩派人士，所以台北市警察局在機場部署85名警力，視情資及現場狀況滾動式調整勤務規劃，以「隱而不顯、低調部署」為原則，確保參訪團人身安全無訛。

而華源也將於晚上出席位於圓山飯店的歡迎晚宴，此為台北市政府作東，預計由蔣萬安親自出席致詞，再由華源致詞，雙方互贈禮物。

▲▼台北市長蔣萬安2023年率隊訪中國大陸上海市參加雙城論壇，上海市副市長華源（右）接機。（圖／台北市政府提供）

▲台北市長蔣萬安2023年率隊訪中國大陸上海市參加雙城論壇，上海市副市長華源（右）接機。（圖／台北市政府提供）

關於蔣萬安晚宴的致詞內容，據了解，為比較軟性議題的文化、藝文層面，而且蔣萬安致詞內容並不會太長，希望表達出「雙方能見到一面並不容易」等歡迎上海團訪台含義；另也會維持2023年赴陸參加雙城論壇的基調，重申「兩岸好、雙城好」主張。

不過，由於今年兩岸情勢較往年更加緊張，從陸委會到海基會「陸海夾擊」狂轟雙城論壇，蔣萬安也預計在晚宴上表達對於今年兩岸情勢的看法。

去年蔣萬安送給上海市長龔正「雙口瓶」，寓意對兩岸未來「和平」的期許，而今年蔣萬安則會送給華源具有台北市意義的瓷器；除此之外，蔣萬安也額外準備了一份與台北地景相關的禮物，希望華源能夠轉交給沒辦法到台灣的龔正，並感謝上海方去年的接待。

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