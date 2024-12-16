衝撞館長林口店！激動男回老家陳屍同輛賓士　村民求家屬灑淨

▲陳男曾開賓士衝撞館長陳之漢林口健身房，日前開著同樣的賓士返回彰化老家輕生。（圖／民眾提供、記者陳以昇翻攝）

記者唐詠絮／彰化報導

新北市男子陳睿博於9月底駕駛賓士車，衝撞「館長」陳之漢旗下的成吉思汗健身俱樂部林口旗艦店大門，案發後遭警方逮捕並移送法辦，陳男本月3日返回彰化老家酒後不斷的說「心情不好」而有輕生之舉，經民眾發現救活一命，隔9天後再度輕生，陳屍在他當時用以衝撞林口店的賓士GLC300 車上。陳妻昨(15日)在臉書邀請友人前往致哀「他生前喜歡熱鬧，他一定會很開心」，該篇貼文隨即遭撤下。

當地村長說，12月3日，村民阿伯發現隔壁荒廢的老宅外，停了一輛新穎的賓士休旅車，因為對陳男素未謀面，好奇的前往問「你是誰」，陳男才說「這裡是阿公以前住的地方」，拿出酒與村民阿伯共飲，邊喝邊說「我心情不好，每項都不好」，酒過三巡後，陳男在車內輕生，阿伯從車外見陳男沒有動靜，立即通報警消將陳男從鬼門關前救回。

▲開車衝撞健身房的嫌犯過世，館長發聲。（圖／翻攝YouTube／館長惡名昭彰）

12月12日，陳男再度返回彰化老家，清晨隔壁阿伯發現陳男的車在冒煙，在車內的陳男已經叫不醒，消防救護人員據派出所轉報後，到達現場賓士車有輕微冒煙，陳男在駕駛座已明顯死亡，警方立即通知家屬到場協助。

陳男死亡至今已經超過3天，據村長轉述，村民對此起案件，心裡面仍有陰影，希望家屬能到死亡現場引魂灑淨，讓附近的居民能平安過個好年。

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