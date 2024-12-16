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台鐵彰化站婦人帶小孩站軌道自拍！「林鐵歐巴桑」翻版　警在查了

▲一名女子帶著小孩擅闖軌道自拍。（圖／翻攝自半線鐵道文史工作室）

▲一名女子帶著小孩擅闖軌道自拍。（圖／翻攝自半線鐵道文史工作室）

記者唐詠絮／彰化報導

阿里山林鐵道14日才發生劉姓女遊客擅闖軌道區拍照，未注意鳴笛示警結果遭擦撞受傷，未料昨(15)日彰化也有一名女遊客帶著小孩闖軌道自拍，誇張的是台鐵彰化站一輛自強號列車剛經過，驚險畫面全被站在扇型車庫觀景台的鐵道迷直擊，消息一出引發網友撻伐，「真的太自私了」、「不要命了」，只要稍不注意就會危及生命安全。

臉書「半線鐵道文史工作室」po出該張驚險畫面，據悉，昨日適逢周日，扇型車庫有不少遊客，該名女子可能是從俗稱「洞洞屋」的台鐵宿舍區通往號誌段的缺口進入鐵軌，軌道剛好是彎道，也就是在扇庫再過去民生地下道那一段軌道。

網友紛紛大罵，「學林鐵那位歐賞」、「根本不要命了」、「林鐵慢還能活命，台鐵，嘿嘿」、「多想當亡美」，「大人為小孩做了最不好的示範」。

鐵路警察局台中分局彰化分駐所表示，本案係⺠眾於本⽉15⽇上傳社群網站之照⽚，顯⽰2位⺠眾站⽴於鐵軌上（臺鐵彰化⾞站北端）拍照。查該2位⾏為⼈已違反鐵路法第57條第2項及第70條第1項規定可處1萬元以上5萬元以下罰鍰，鐵路警察局台中分局將⾄現場勘查並調閱監視器畫⾯，查明2位⾏為⼈動向及⾝分後通知到案說明，並函請交通部裁處。

鐵路警察局呼籲，⾏⼈、⾞輛不得侵⼊鐵路路線、橋梁、隧道內及站區內⾮供公眾通⾏之處所，若有物品掉落⾄軌道間，應⽴即通知⾞站⼈員協助幫忙，切勿⾃⾏跳下軌道撿拾，以避免觸法及憾事發⽣。

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