冷空氣接力襲台「2地最凍探10度」　3千公尺高山周四不排除下雪

▲明晚冷空氣南下，中部及新竹、苗栗下探11度或接近10度低溫。（圖／記者李毓康攝）

記者蔡亞樺／台北報導

未來一周2波冷空氣影響，中央氣象署指出，第一波冷空氣從明晚開始影響到周四，中部及新竹、苗栗出現10度低溫，第二波冷空氣從周六下半天影響，年底前還有另一波冷空氣影響，時間點及強度待觀察，另周四一波水氣通過，若搭配高山氣溫低於0度條件，中部以北3000公尺以上高山不排除降雪。

氣象署技正謝佩芸說，今天受到大陸冷氣團影響，各地清晨氣溫偏低，白天冷氣團稍微減弱，溫度比起昨天微幅回升，但雲量較多，所以感受不明顯。本周有2波冷氣團影響，北台灣本周都是涼涼冷冷的感覺，中南部則是日夜溫差大。

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▲未來溫度趨勢 。（圖／氣象署提供）

溫度趨勢，謝佩芸指出，今晚到明天冷氣團減弱，各地氣溫逐步上升，但明晚有新一波冷空氣影響，氣溫逐漸下降，周三、周四氣溫比較低，周五氣溫微幅回升，周六另一波冷空氣影響，溫度又會下降。

她表示，北部本周最高溫不超過20度，最低溫約13、14度；中南部溫差很大，明天白天回升到23至25度，但清晨低溫很低，明天中部、竹苗恐11度或接近10度，要注意保暖，後續有冷空氣，溫度起起伏伏，日夜溫差相當大。

降雨趨勢，謝佩芸指出，今天台灣環境以東北風為主，在迎風面基隆、北海岸及大台北山區及東半部有短暫雨；今天台灣上空有中層水氣通過，中部高山雲量多，局部地區零星飄雨。

▲未來降雨趨勢 。（圖／氣象署提供）

她表示，明起到周五，以東北風影響為主，基隆北海岸、大台北山區及東半部有短暫雨機率，周四高空有水氣通過，沿海空曠地區易有強風出現。周六日仍受東北季風影響，降雨區域擴大，桃園以北及東半部都有短暫雨機率，3千公尺以上高山路面易結冰。

未來是否還有冷氣團？謝佩芸說，到年底之前有另一波冷空氣影響，時間點及強度待觀察，而周四高山有一波水氣通過，看起來量不多，但水氣通過搭配高山低於0度氣溫，中部以北3千公尺以上高山不排除有降雪的條件。