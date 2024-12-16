　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

冷空氣接力襲台「2地最凍探10度」　3千公尺高山周四不排除下雪

▲▼今日中北部、宜花受東北季風增強影響，越晚溫度越下降，天氣,行人,路人,疫情,口罩,斑馬線,過馬路,人潮,解封,防疫,人流,天氣配圖。（圖／記者李毓康攝）

▲明晚冷空氣南下，中部及新竹、苗栗下探11度或接近10度低溫。（圖／記者李毓康攝）

記者蔡亞樺／台北報導

未來一周2波冷空氣影響，中央氣象署指出，第一波冷空氣從明晚開始影響到周四，中部及新竹、苗栗出現10度低溫，第二波冷空氣從周六下半天影響，年底前還有另一波冷空氣影響，時間點及強度待觀察，另周四一波水氣通過，若搭配高山氣溫低於0度條件，中部以北3000公尺以上高山不排除降雪。

氣象署技正謝佩芸說，今天受到大陸冷氣團影響，各地清晨氣溫偏低，白天冷氣團稍微減弱，溫度比起昨天微幅回升，但雲量較多，所以感受不明顯。本周有2波冷氣團影響，北台灣本周都是涼涼冷冷的感覺，中南部則是日夜溫差大。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼未來天氣趨勢 。（圖／氣象署提供）

▲未來溫度趨勢 。（圖／氣象署提供）

溫度趨勢，謝佩芸指出，今晚到明天冷氣團減弱，各地氣溫逐步上升，但明晚有新一波冷空氣影響，氣溫逐漸下降，周三、周四氣溫比較低，周五氣溫微幅回升，周六另一波冷空氣影響，溫度又會下降。

她表示，北部本周最高溫不超過20度，最低溫約13、14度；中南部溫差很大，明天白天回升到23至25度，但清晨低溫很低，明天中部、竹苗恐11度或接近10度，要注意保暖，後續有冷空氣，溫度起起伏伏，日夜溫差相當大。

降雨趨勢，謝佩芸指出，今天台灣環境以東北風為主，在迎風面基隆、北海岸及大台北山區及東半部有短暫雨；今天台灣上空有中層水氣通過，中部高山雲量多，局部地區零星飄雨。

▲▼未來天氣趨勢 。（圖／氣象署提供）

▲未來降雨趨勢 。（圖／氣象署提供）

她表示，明起到周五，以東北風影響為主，基隆北海岸、大台北山區及東半部有短暫雨機率，周四高空有水氣通過，沿海空曠地區易有強風出現。周六日仍受東北季風影響，降雨區域擴大，桃園以北及東半部都有短暫雨機率，3千公尺以上高山路面易結冰。

未來是否還有冷氣團？謝佩芸說，到年底之前有另一波冷空氣影響，時間點及強度待觀察，而周四高山有一波水氣通過，看起來量不多，但水氣通過搭配高山低於0度氣溫，中部以北3千公尺以上高山不排除有降雪的條件。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
恐千人罹難！90年最強氣旋橫掃法小島「整個社區消失」
萬里擺巨石陣儀式！　神秘宗教據點曝
LIVE／上海副市長華源一行抵台！　林奕華接機
快訊／淡水男「汽油朝身體潑」　鄰居全身燒傷亡
影／「地表最強戰車」高清照曝光！
衝撞館長健身房！賓士男回老家陳屍同輛車上
台北女遭詐5300萬！　房子沒了
陳梅慧之死「排除陰謀論」！　關鍵曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

天冷注意保暖！40多歲壯男突嘔吐、意識不清　急性腦出血送醫

41歲男墜樓亡！竹北家樂福2度逐層淨化「法會時間曝光」

台鐵跨年、元旦加開27班列車　周三0時起訂票

全額貸牽中古車！組裝廠2、3年新人「載七辣有面子」他傻了

網購跳出「虎尾毛衣」超問號！她點開狂笑：麻豆隨便拍　婆媽嗨爆

Tinder滑到陽光型男「先做1事」才能見面　她被騙15萬：存款沒了

「TEAM TAIWAN冠軍郵摺」5千本完售　12／23起第二波預購

旅行社帶遊客闖阿里山鐵軌遭撞　交長：查證屬實開罰5萬元

ADHD青少年易遭霸凌！　研究員過來人自曝「顯眼包」

面試閒聊問求職者生辰八字　北市勞動局開罰6萬元

恐怖瞬間曝！台3線一家三口自撞妻身亡　天人永隔只因想睡覺

記錄與17歲失智柴柴的點滴　「能陪伴你就是幸福的安排」

北市女下車掉落限量香奈兒包　YouBike騎士撿走不還：以為沒人要

林襄遭疑無禮搶位「強硬反擊」　當事人Vicky：重要是禮貌問題

兒沙發上玩耍沒站穩向後倒！　爸一手抱嬰一手急拉成功救援

太暖了！3女兒驚喜買車送爸　超孝順惹哭媽：有妳們好幸福

孝琳壓軸登新北耶誕城辣爆　〈Touch my Body〉經典連發

動力火車顏志琳吉他翻唱〈APT.〉超好聽

柳演錫超純情「老婆推倒還落跑」　蔡秀彬誤傳愛心...他看到暈了XD

幫女友買小卡從北殺到高雄！　顯示售完→店員神助攻大反轉

天冷注意保暖！40多歲壯男突嘔吐、意識不清　急性腦出血送醫

41歲男墜樓亡！竹北家樂福2度逐層淨化「法會時間曝光」

台鐵跨年、元旦加開27班列車　周三0時起訂票

全額貸牽中古車！組裝廠2、3年新人「載七辣有面子」他傻了

網購跳出「虎尾毛衣」超問號！她點開狂笑：麻豆隨便拍　婆媽嗨爆

Tinder滑到陽光型男「先做1事」才能見面　她被騙15萬：存款沒了

「TEAM TAIWAN冠軍郵摺」5千本完售　12／23起第二波預購

旅行社帶遊客闖阿里山鐵軌遭撞　交長：查證屬實開罰5萬元

ADHD青少年易遭霸凌！　研究員過來人自曝「顯眼包」

面試閒聊問求職者生辰八字　北市勞動局開罰6萬元

敘利亞內戰13年！他逃到土耳其淪黑工「兒來台唸書」父子見面噴淚

天冷注意保暖！40多歲壯男突嘔吐、意識不清　急性腦出血送醫

董明珠曝「第一個五年」對賭「雷軍輸」　小米空調侵權賠格力223萬

恐奪千命！90年最強氣旋橫掃法小島災情曝光　災民：宛如核爆

林子瑄混血愛犬戶外散步初體驗　熊爸親授幼犬社會化撇步

快訊／南韓檢方「再度傳喚」尹錫悅出席調查！

BMW「下一代3系列」可能長這樣！電動版i3併售、最快2026年開賣

長274公分！上網賣「大村鯨下顎骨」開價66萬　船長下場曝

NBA新紀錄！勇士、獨行俠合砍48顆三分球　K湯繳本季最佳表現

「只是沒人發現」　寶萊塢巨星阿米爾罕承認偷偷退出影壇

2歲兒見母討奶喝「拍乳扯衣」 媽咪無奈QQ：在外也這樣

生活熱門新聞

冷到沒完沒了！　恐「首波寒流」時間曝

開車撞健身房嫌犯過世！「館長」發聲了

好市多Chinese New Year被投訴　火速改了

台灣單月詐騙126億　1手段每天騙走1億

晚安小雞坐牢10個月　手寫信曝近況

北捷博愛座再爆衝突！阿伯狂吼「65歲以上在坐的」

台北市人口跌破250萬！　議員憂持續外流「晚上變空城」

今晨9.8℃！　下波挑戰入冬最強冷空氣

電動車汽燃費估最高15720元　交通部：最快2030年開徵

「維力炸醬麵＋士力架」爆紅　律師曝感想

寒流還穿短裙不冷嗎　一票辣妹曝「真的會習慣」

本周「台人又被騙26.7億元」！雙12金額最驚人

凌晨出門平安符突斷了！下秒Siri突爆「1句」嚇壞

史上最早寒假！5所大學12／23開始放假　總共放58天

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

FANS 17驚爆逼少女拍片！小哥哥艾里20萬交保

冷到沒完沒了！　恐「首波寒流」時間曝

整排房屋「掛懸崖邊」居民集體拒搬家

3寶媽遭不停性侵致死　35歲街友判決出爐

開車撞健身房嫌犯過世！「館長」發聲了

遭林襄粉絲逼道歉「Vicky火大開罵了」！

人氣漫畫家織織「驚喜宣布懷孕了」

即／陳梅慧國道車禍亡！竹檢11:30記者會說明

女遊客擅闖軌道區拍照遭撞斷腿！　林鐵處：依法送辦

好市多Chinese New Year被投訴　火速改了

北韓士兵戰死俄羅斯影像曝光！

鄭文燦砸1.2億蓋「大違建」　張善政甩鍋前朝留爛攤

股王尾牙「不抽獎」大紅包金額曝

曾開車衝撞館長健身房！賓士男驚傳過世

台灣單月詐騙126億　1手段每天騙走1億

更多

最夯影音

更多

恐怖瞬間曝！台3線一家三口自撞妻身亡　天人永隔只因想睡覺

記錄與17歲失智柴柴的點滴　「能陪伴你就是幸福的安排」

北市女下車掉落限量香奈兒包　YouBike騎士撿走不還：以為沒人要

林襄遭疑無禮搶位「強硬反擊」　當事人Vicky：重要是禮貌問題

兒沙發上玩耍沒站穩向後倒！　爸一手抱嬰一手急拉成功救援

熱門快報

好市多熱議新品開箱

好市多熱議新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱好市多評價兩極的食品，幫大家排雷省荷包！

解鎖包租代管 房東必學！

解鎖包租代管 房東必學！

面對複雜的租屋管理，常覺得心累嗎？搞懂包租代管，專業流程讓你當個輕鬆房東！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面