開箱紐約鼎泰豐！正常食量「3人花7千台幣」他愣：台人要珍惜

▲鼎泰豐在美國紐約的分店。（圖／達志影像）

記者鄺郁庭／綜合報導

「鼎泰豐」遠近馳名，從1996年開始擴張至海外，目前在日本、美國、泰國、印尼等國家都有門市。就有台美混血YTR最近開箱紐約鼎泰豐，三個人吃了七千塊台幣，讓她不禁驚呼「真的好貴喔…」「我在美國要破產了」，話題引發熱論。

台美混血YTR「Christina靠右邊走（Christina）」15日上傳新片，她帶一位好友明雅和攝影師開箱全世界最大、位在紐約的鼎泰豐，三個人點了小黃瓜、小籠包（10顆）、松露小籠包（5顆）、高麗菜、牛肉麵、蝦仁炒飯、巧克力小籠包（5顆）、芋泥包（2顆）、珍珠奶茶、調酒。

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值得注意的是，最後的帳單價格是186.46美元（約台幣5964.89元），加上18%小費後，共花了213.79美元（約台幣6951.12元）。這讓Christina直呼，「真的好貴喔…拜託大家還是說服明雅來台灣！我在美國要破產了。」

影片一出，「7000…我的媽呀！突然覺得，在台灣很幸福」、「一盤炒飯＝火鍋吃到飽」、「在台灣吃，太幸福了」、「看完的感想是…走，立馬去高雄漢神巨蛋鼎泰豐吃…天吶！價位也差太多XD」、「183美金可以在台灣吃到吐了。」

補教名師張祐嘉（楊陽老師）則在Threads上表示，「大家要珍惜台灣的鼎泰豐。兩個女生與一位攝影師，在紐約吃鼎泰豐，正常吃、正常食量。三人吃了七千台幣。」笑呼「從今天吃鼎泰豐，都覺得自己超有錢。」

事實上，美媒「外交政策」（Foreign Policy）雜誌才發出一篇「以小籠包為軟實力」的長文，以位於紐約51街和百老匯大道交匯處的鼎泰豐新店談起，說明鼎泰豐崛起、招牌小籠包及台灣菜在地緣政治下牽引出的身分認同。報導指出，對於只剩12個邦交國的台灣來說，鼎泰豐在全球擴張就是軟實力的勝利出擊。