韓執政黨抓戰犯！通過彈劾尹錫悅竟要求「亮票」　清算倒戈議員

▲ 南韓國會14日通過尹錫悅彈劾案。（圖／路透）

記者陳宛貞／編譯

南韓國會14日第二次表決總統尹錫悅彈劾案，以204票贊成、85票反對的結果通過，代表執政黨國民力量至少有12人倒戈。投票雖採不記名方式， 卻傳出國民力量事後展開清算，試圖逼議員一個個起身「亮票」，掀起黨內批評聲浪。

韓媒《京鄉新聞》15日獨家披露，國民力量多名議員受訪爆料，昨日彈劾案通過後的議員總會上，竟有人提議所有議員依序起身，說出自己投下贊成、反對或棄權，但根據國會法，總統彈劾案表決以不記名為原則。

表決前進行的國民力量議員總會上，也是以舉手表決方式決定黨意，顯然是為向有意倒戈的議員施壓，而最終投票結果便是維持黨中央反對彈劾的立場。

確定黨中央立場後仍企圖清算，令贊成彈劾的議員面臨龐大心理壓力。一名議員質疑，「在民主主義社會用舉手表決黨意，還要找出贊成的議員是對的嗎？」

另一名議員也表示，其他議員應該也都心知肚明彈劾會通過，事後卻突然說要找出贊成者，認為反對的議員早就準備好，一旦彈劾通過就要追究黨魁韓東勳和倒戈議員的責任。

另一方面，韓東勳15日一度傳出將召開記者會宣布請辭，但在消息走漏後臨時取消，改為16日上午10時30分（台灣上午9時30分）出面。若韓東勳請辭，將由院內代表權性東擔任代理黨代表。