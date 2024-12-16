桃園推全台首創公設地圖　避免一區一館舍卻淪為蚊子館

▲內壢車站環景空拍。(圖／都發局提供)

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府都市發展局15日指出，該局日前於市府召開的今年度第4次未來城市空間會報，提出「全市設施地圖」報告，為全台首創機制，跨機關共同檢討公共設施空間分布合理性，如托嬰幼兒館舍、體健設施等，以人口成長、就業、就學等因子，檢視全桃園實質館舍空間需求，以平衡各行政區資源。

▲觀音草漯。(圖／都發局提供)

市府都發局說明，桃園市設施地圖概念已與相關局處討論，本次優先由民政局、經發局報告，民政局提出全市殯葬納骨設施規劃，分析13區納骨塔供給和需求量能，依人口移入數，祭祀習慣，設施具鄰避性，將全桃殯葬闢設需求分為南、北與海線3區，避免資源重置，未來也將向中央爭取興辦或改建的經費。

經發局則針對市場用地進行盤點，考量現代人消費型態改變，區域人口快速增長，優先排定新興開發區觀音草漯、中壢過嶺和平鎮忠貞之市場開發活化計畫。都發局推動全市設施地圖，接下來將每月召開跨局處專案會議，配合市府智慧城鄉發展委員會開發的資訊圖台，跨局處設施需求地圖再嫁接到同一系統平台，進行空間檢討，輔助府內年度公共設施興辦上的決策。

桃園未來城市空間發展會報自去年6月啟動，每季召開一次，跨局處合作模式日臻成熟，都發局率先全台提出的「全市設施地圖」，以118年、125年為需求目標，請各機關將所需公共設施位置標註在地圖上，並評估興辦的財務，例如以現有場館為中心半徑500公尺可服務的量能，進而評估出擴編或新闢的重要性，以此邏輯請各局處盤出公共設施開發的優先順序，避免一區一館舍，卻淪為蚊子館。