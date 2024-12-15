30歲男狂腹瀉2週！糞便驚見「鬼臉」在蠕動　竟和家中1成員有關

▲醫生在男子糞便中發現有「鬼臉」在蠕動。（圖／翻攝自微博）

圖文／CTWANT

大陸男子小舟（化名）今年30歲，2週前開始出現反覆腹瀉，糞便呈現異樣的黃綠色糊狀乃至水樣，還時不時伴隨著一陣陣令人難耐的噁心感，讓他苦不堪言。為了緩解症狀，小舟嘗試了吃藥及網路上的各種偏方，卻未病情帶來任何實質性的改善，最終只好到福建醫科大學孟超肝膽醫院就診，尋求專業醫生的幫助。

根據《福建衛生報》報導，孟超肝膽醫院感染二科副主任醫師劉路接診後，詳細詢問了小舟的病史，從中發現了一個重要線索，就是患者家中飼養了寵物，初步判斷小舟可能感染了某種寄生蟲病，於是安排了糞便寄生蟲檢查。不出所料，在小舟的糞便樣本中，醫生驚見有「鬼臉」在蠕動，證實患者感染「藍氏賈第鞭毛蟲」。

醫生說明，藍氏賈第鞭毛蟲是一種全球性分布的寄生性腸道原蟲，主要寄生於人和多種動物的小腸、膽囊或膽道系統中。牠引起的藍氏賈第鞭毛蟲病（也稱賈第蟲病），以腹瀉和消化不良為主要症狀，嚴重時可能導致營養不良和體重減輕。

醫師進一步解釋，貓、狗等常見家庭寵物，常常是藍氏賈第鞭毛蟲的攜帶者。該病是全世界危害人類健康的10種主要寄生蟲病之一，旅遊者很容易被感染導致腹瀉，因此也稱「旅遊者腹瀉」。在確診病情後，劉路迅速為小舟制定了治療方案。經過對症治療，小舟的腹瀉症狀得到了明顯緩解，再也沒有復發。

報導指出，藍氏賈第鞭毛蟲的蟲體宿主包括家畜（如牛、羊、豬、兔等）、寵物（如貓、狗）和野生動物（如河貍）。水源傳播是感染藍氏賈第鞭毛蟲的重要途徑，水源污染主要來自人和動物的糞便，同時也可以通過糞口傳播。任何年齡段的人群對藍氏賈第鞭毛蟲均易感，尤其是兒童、年老體弱者和免疫功能缺陷者。

感染藍氏賈第鞭毛蟲後多為無症狀帶蟲者，但部分感染者會出現臨床症狀。急性期症狀主要表現為爆發性惡臭水樣性腹瀉、腹痛、腹脹、偶有嘔吐、發熱、厭食等。若治療不及時，可發展為亞急性期和慢性期，其主要症狀為周期性惡臭稀便，可伴腹脹、腹痛、噁心、厭食、頭痛、體重減輕、營養不良等。此外，藍氏賈第鞭毛蟲可侵入膽道系統，引起膽囊炎或膽管炎。

延伸閱讀

▸ 周子瑜學歷跳過大學直攻「歐洲心理碩士」 親口證實：上課1年多

▸ 台電爆「職場霸凌身障員工」！主管嫌他動作慢 還威脅：不得外流面談紀錄

▸ 原始連結