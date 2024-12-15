小情婦覬覦16億遺產！　87歲富豪失智「遭放生21天」活活餓死

▲ 皮耶爾遭情婦和律師聯手害死。（示意圖／VCG）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國紐約87歲藝術品經銷商皮耶爾．利維（Pierre Levai）身家多達5000萬美元（約新台幣16.3億），生病最後時光由年齡懸殊的情婦照顧，卻傳出她因貪圖遺產放生皮耶爾，將他活活餓死，原配與兒子對此憤而提告。

根據《紐約郵報》，皮耶爾是知名的Marlborough畫廊聯合創辦人洛伊（Frank Lloyd）的侄子，於今年6月去世，享壽87歲，生命最後幾個月是在情婦瑪西亞（Marcia Levine）手中度過，而原配蘿西（Rosi）和兒子麥克斯（Max Levai）近日在曼哈頓提起訴訟，指控瑪西亞長期忽視、餓死皮耶爾，企圖竊取他的5000萬美元財產。

皮耶爾今年4月被送往佛州醫院，當時他因長達3周未進食及感染性休克等健康問題，已經情況危急。瑪西亞本該繼承300萬美元遺產，但家屬指控，她的忽視最終導致皮耶爾死亡，因此據紐約州繼承法規定，她應被剝奪遺產受益人資格。

皮耶爾1963年開設Marlborough紐約分館後累積大筆財富，與蘿西結縭已有55年，2012年分居後仍維持婚姻關係，同時皮耶爾身邊至少有2名情婦，包括一名法國女子及雇員瑪西亞，她們對此也並無怨言。

晚年因罹患失智症，皮耶爾身體與認知能力下降，需要24小時家庭照護，蘿西便成為主要照顧人，瑪西亞也會分攤工作，但去年11月皮耶爾和瑪西亞一起到邁阿密度假避冬後，瑪西亞便開始阻止皮耶爾和家人接觸，並試圖竄改他的遺產分配計畫。

瑪西亞持續向蘿西隱瞞丈夫的病情，拒絕讓她或麥克斯與皮耶爾見面。家屬指控，瑪西亞利用皮耶爾脆弱的精神狀態，設法讓皮耶爾為她買下一幢價值700萬的公寓，並在律師考恩（Paul Cowan）幫助下偽造遺產文件，且違背皮耶爾意願讓他接受數周維持生命治療。

訴狀指出，「由於考恩與瑪西亞的可恥行為，皮耶爾臥床數周且承受巨大痛苦，無法與家人說話」。自皮耶爾6月去世以來，雙方持續法律攻防至今。