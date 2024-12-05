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「全白畫布」藝術品拍賣了！　預估售價飆破4855萬元

▲▼「全白畫布」藝術品拍賣了！　預估售價飆破4855萬元。（圖／翻攝Facebook／Ketterer Kunst）

▲「General 52″ x 52″」拍賣價格，預計飆破新台幣4855萬元。（圖／翻攝Facebook／Ketterer Kunst）

記者吳美依／綜合報導

美國極簡藝術家瑞曼（Robert Ryman）一幅看似「全白畫布」的藝術品，即將在德國拍賣，預計售價已經超過150萬美元（約新台幣4855萬元）。

這幅作品創作於1970年，被取名「General 52″ x 52″」，也就是這張畫布的尺寸，12月6至7日期間，將在德國柏林的「凱特勒藝術」（Ketterer Kunst）拍賣會提供競標。

儘管看似一片空白，它其實是一張棉質畫布，加上塗了琺瑯漆、顏色較深的畫框。由於在棉質畫布上使用此類顏料，使得作品格外脆弱，甚至無法在拍賣前展出。

「凱特勒藝術」表示，這幅作品「狀況非常良好」，但「這種材料非常敏感，在無瑕的表面上，即使是最微小痕跡，都會立刻大幅降低作品價值。」拍賣行專家威西曼（Simone Wichmann）解釋，「白色不總是白色。白色使得光線、運動及材料結構變得清晰可見。觀眾受到挑戰，並且成為藝術的創作者。」

瑞曼沒有受過正式藝術訓練，而是一名爵士鋼琴家，在紐約市現代藝術博物館（Museum of Modern Art）擔任保全之後，才開始把畫畫當作興趣，直至2019年以88歲高齡去世。他以實驗性創作聞名，大多數作品都沒有顏色，而是純然的全白，儘管在藝術界引發一些爭論，不少作品仍賣出數百萬美元的天價。

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